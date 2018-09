Kadrioru lastemuuseum Miiamilla kutsub 29. septembril kell 12.00-14.00 Rahvuskultuuride päevade raames Läti laulu- ja rahvamängude perehommikule!

Lastemuuseumi perehommik on pühendatud Läti 100. sünnipäevale. Sellel aastal said ju kõik kolm Balti riiki juba 100 aastaseks. Perehommikul mängime läti lastemänge ja õpime selgeks mõne toreda sõna. Kuulame ilusaid rahvaviise ja laulame ühiselt rahvalaulu. Perehommiku lõpetab etendus, kus on peategelasteks rebased, jänesed ja teised metsaloomad. Esinejateks on Tallinna läti rahvuskooli Taurenis lapsed.

Perehommikul osalemine on 2 eurot (sisaldab ka muuseumikülastust).