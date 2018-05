Kadriorus toimub "Suur maalilaupäev"

Eesti

"Kõigil eakatel on õigus inimväärsele elule ja vastavatele toimetulekuvahenditele," rääkis Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskuse vanemteadur Lauri Leppik. "Keegi ei tohiks vanemas eas olla ilma miinimumsissetuleku tagatisteta. Kodu omamine on üks klassikalisi kaitseid vaesusriski eest, aga paraku on Eestis ka koduomanikud vaesusriski seas." Ta tõdes, et pensionikulutused on Eestis 7% SKPst, kuid näiteks Hollandis on see 14%. "Oleme Euroopa sabaotsas."