Kahe aastaga on mobiilse interneti kiirus tõusnud keskmiselt 70%

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) mõõtis 2019. sügisel üle Eesti mobiilse interneti kvaliteeti Telia, Elisa ja Tele2 võrkudes ning tuvastas, et kahe aastaga on võrkude areng tõstnud mobiilse interneti kiiruseid keskmiselt 70%.

TTJA sideosakonna juhataja Oliver Gailani sõnul on hea meel tõdeda, et kõik kolm mobiilsidevõrku pakuvad üle Eesti hea kvaliteediga teenust. "Me teeme aina enam igapäevatoiminguid mobiiltelefoni vahendusel ning tarbime sujuvalt ka suuremahulist meediasisu. Oleme Eestis harjunud sellega, et saame kasutada teenuseid kõikjal, kus me oleme."

TTJA sooritas igas võrgus 3000 km teekonnal liikudes üle 2600 mõõtmise. Valdavalt päevasel ajal tehtud mõõtmistel saavutas suurima keskmise allalaadimiskiiruse 83 Mbit/s Elisa, Telia järgnes tulemusega 78 Mbit/s ja Tele2 63 Mbit/s.

Osa mõõtmisi sooritati ka seisu pealt 166-s mõõtepunktis üle Eesti, kus samuti Elisa võrk pakkus suurimat keskmist allalaadimiskiirust 131 Mbit/s ning palju alla ei jäänud ka Telia tulemusega 125 Mbit/s ning Tele2 tulemusega 94 Mbit/s.

Tallinna linnas liikudes olid keskmised allalaadimiskiirused Elisal 120 Mbit/s, Telial 108 Mbit/s ja Tele2-l 93 Mbit/s.

Tippkiiruse 546 Mbit/s mõõtis TTJA Telia võrgus Kärla alevikus Saaremaal. Mõõteteekonnal, mis läbis suuremaid maanteid üle Eesti, edestas Tele2 4G võrgu katvus napilt Telia ja Elisa võrgu oma.

"Loomulikult tuleb mobiilside puhul alati arvestada sellega, et looduskeskkonna või ehitise tõttu ei ole levi alati igas paigas ideaalne, kuid tervikpilt on siiski hea", lisas Oliver Gailan.