Kaitseministeerium piiras Saaremaal tuuleparkide planeerimist

Kaitseministeerium ei ole nõus Saaremaa valla üldplaneeringu eskiisis esitatud tuuleparkide rajamise piirkondadega, paludes nende tingimusi karmistada, vahendas BNS Saarte Häält.

Üldplaneeringu aluseks võetud riigikaitselised tingimused on tänaseks muutunud. Riigikaitselisi ehitisi silmas pidades leiab kaitseministeerium, et kahele idapoolsemale alale ehk Sikassaares ja Karujärve lähistel ei ole võimalik suuremahulisi parke püstitada. Võimaluse korral võiks need alad üldse välja jätta või siis kehtestada piirangud, kus tuuliku laba tipukõrgus ei ületa sõltuvalt asukohast 65–120 meetrit.

Saaremaa üldplaneeringus märgitud tuuleparkide asukohtade osas on seni sõna võtnud sõrulased, kes ei ole nõus parkide planeerimisega Sõrve poolsaarele.

Vallarhitekt Mark Grimitliht märkis, et üldplaneering on praegu eskiisi vormis ning sinna on märgitud potentsiaalsed tuuleparkide alad. Need on moodustatud nii, et jääksid olemasolevatest elamutest 1000 ja alevikest 2000 meetri kaugusele. Tegemist ei tohi olla kaitsealadega või aladega, kus elavad esimese või teise kaitsekategooria loomad.