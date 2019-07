Kaitseministrid kinnitasid liitlassuhete tugevust

"Meie huvides on seista ohtudele vastu ühiselt koos liitlastega, mõistes teineteise vajadusi ja tugevdades oma liitlassuhteid," sõnas kaitseminister Jüri Luik.

Luik ja Prantsusmaa kaitseminister Florence Parly arutasid täna hommikul peetud telefonikõnes rünnakut Malis ja tihedat koostööd erinevate ohtude vastu seismisel.

"Oleme uhked Eesti kaitseväelaste üle, kes kaitsevad Malis Euroopa julgeolekut," ütles Luik. "Soovin meie võitlejatele kiiret paranemist. Meie huvides on seista ohtudele vastu ühiselt koos liitlastega, mõistes teineteise vajadusi ja tugevdades oma liitlassuhteid."

Prantsuse kaitseminister Parly tänas Eesti kaitseväelasi nende eeskujuliku tegevuse eest ja soovis neile kiiret paranemist. Parly rõhutas, et Eesti kaitseväelaste professionaalne käitumine rünnaku käigus on see, mille eest Prantsuse kaitseväelased oma Eesti kaasvõitlejaid nii kõrgelt hindavad.

Eesti panustab operatsiooni Barkhane 50-liikmelise jalaväeüksusega soomustransportööridel ning toetuselementidega. Üksus asub Gao välibaasis ning selle ülesanne on baasi ja selle lähiümbruskonna julgeoleku tagamine.

Eile õhtul ründasid enesetaputerroristid autosse paigutatud isevalmistatud lõhkekehaga sõjaväebaasi Malis Gao linnas, kus teenivad Eesti, Prantsuse ja Mali kaitseväelased ning lisaks Prantsuse ja Mali sõduritele sai haavata viis operatsioonil Barkhane teenivat Eesti kaitseväelast. Rünnakus haavata saanud kaitseväelastele anti koheselt esmaabi, nende vigastused ei ole rasked.

Operatsioon Barkhane on Prantsusmaa juhitav operatsioon Aafrikas Saheli regioonis, mille eesmärk on regioonist lähtuvate eelkõige Euroopa suunaliste probleemide, nagu terrorism ja ebaseaduslik immigratsioon, ohjamine. Operatsioon Barkhane katab Mauritaania, Mali, Burkina Faso, Nigeri ja Tšaad territooriumi, kuid raskuskese on Malil, kus Prantsusmaa on alates 2013. aastast toetanud keskvõimu islamistide vastases võitluses. Barkhane on Prantsusmaa suurim sõjaline välisoperatsioon.

Barkhane’il osalevad Prantsuse üksused tegelevad pidevalt terroristide-vastaste operatsioonide läbiviimisega. Prantsusmaa kindlustab otseselt Eesti julgeolekut alates 2017. aastast osaledes Eestis paiknevas NATO liitlaste lahingugrupis kompanii-suuruse üksusega.