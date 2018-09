Kaja Kallas: maksusegadus on pannud inimesed protestima

"Protestival inimesel aga langeb kaitsetahe ja maksudistsipliin," rääkis Reformierakonna juht Kaja Kallas Reformierakonna volikogul.

Reformierakonna juhi Kaja Kallase sõnul on viimasel ajal valitsev maksusegadus pannud inimesed protestima, kuid protestiva inimese motivatsioon ühiskonda panustada langeb, vahendas BNS.

Kallas ütles laupäeval Reformierakonna volikogul, et Reformierakond tahab järgmistel Riigikogu valimistel esindada tegusaid inimesi, olgu need siis ettevõtjad, töötajad, tudengid või eakad.

"Viimasel paaril aastal maksudega toimuv on pannud Eesti inimesed protestima. Eesti inimene protestib vaikselt, surub rusika taskusse ning ei taha teha selle valitsusega koostööd. Protestival inimesel aga langeb kaitsetahe ja maksudistsipliin. Meie tahame pöörata tagasi tänase valitsuse maksukaose ja pakkuda paremat maksupoliitikat. Me peame tooma terve mõistuse riigijuhtimisse tagasi," märkis Kallas.

Ta rõhutas, et Reformierakond tahab kehtestada lihtsa ja õiglase maksusüsteemi, kus kõigile kehtib 500-eurone tulumaksuvaba miinimum ja sealt edasi astmeteta tulumaks.

"Ma meenutan paavsti sõnu, et ühiskonnal, kes ei hooli oma lastest ja eakatest, pole tulevikku. Seetõttu oleme kokku pannud põhjaliku plaani eakatele, et keskmine pension tõuseks nelja aastaga 200 eurot ja töötavaid pensionäre ei maksustataks nii, et nad ei taha enam tööl käia," ütles Kallas.

Samuti lubas Kaja Kallas suunata tähelepanu haridusele, alustades üleminekut ühtsele eestikeelsele haridussüsteemile ja tõstes õpetajate palka nelja aastaga 2000 euroni.

"Eestil seisab neil valimistel ees väga selge valik: kas liikuda edasi või tagasi, kas jääda läände või vajuda tagasi itta. Kui vaadata Eestis erakondi, kellel on suur toetus, siis me oleme nende hulgas ainus, kes esindab edasi ja lääne suunda ja tahab, et me oleks endiselt väike, äge riik," ütles Kallas.