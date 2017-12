Kaja kultuurikeskus saab uue hoone

Tuleva aasta linnaeelarves on vana hoone lammutamiseks ja uue ehitamise alustamiseks ette nähtud 4 miljonit eurot. Kultuurikeskus ja sellega ühe katuse all asuv haldushoone, kus hakkab töötama Mustamäe linnaosa valitus, peaks valmima 2019. aasta kevadel ja läheb arvestuste järgi maksma 8,3 miljonit eurot.

Tuleva aasta linnaeelarves on vana hoone lammutamiseks ja uue ehitamise alustamiseks ette nähtud 4 miljonit eurot. Kultuurikeskus ja sellega ühe katuse all asuv haldushoone, kus hakkab töötama Mustamäe linnaosa valitus, peaks valmima 2019. aasta kevadel ja läheb arvestuste järgi maksma 8,3 miljonit eurot.



Kõige tähtsam on uus saal



"Mustamäe inimesed on oodanud uut kaasaegsete võimalustega kultuurikeskust juba väga kaua," tõdes Tallinna abilinnapea Eha Võrk. "Tänane Kaja on ju ehitatud algselt mitte kultuurimajaks vaid hoopis kinoks. Kohandatud kasutusega hoone ei paku aga kahjuks kaugeltki neid võimalusi, mis on uuel, konkreetselt kultuurikeskuse funktsiooniga hoonel. Uues majas saavad olema kaasaegsete võimalustega ringide ruumid, avarad saalid ning eraldi tuleb rõhutada, et samas majas saab olema ka Mustamäe linnaosa valitsus. See annab omakorda võimaluse saalide ristkasutuseks."

Ehitatav Mustamäe kultuurikeskuse hoone tuleb 53,8 m pikk, 30 m lai ja kuni 18,5 m kõrge. Põrandapinda on seal koos keldrikorrusega peaaegu 4 000 ruutmeetrit. Hoone läänepoolsel osal on kolm, idapoolsel neli ja piki Vilde teed paikneval osal kaks korrust.

"Kõige tähtsam asi kultuurikeskuse tulevases hoones on esimesel korrusel asuv 300-kohaline saal," ütles kultuurikeskuse Kaja juhataja kohusetäitja Jelena Shturm. "Seal on võimalik korraldada ka teatrietendusi ja suuremaid kontserte. Vana maja saalis seda võimalust ei ole. Seal on küll 200 kohta, kuid probleem on selles, et ei ole statsionaarset lava. Seda on tulnud pidevalt kokku panna ja lahti võtta. Vanas saalis toimuvad meil nii treeningud, tantsuõhtud kui ka muud üritused. Saal on meil väga multifunktsionaalne. Inventari tuleb tõsta pidevalt edasi-tagasi."

Tulevase hoone keldrikorrusel hakkavad asuma riietus-, abi- ja tehnilised ruumid ning dekoratsioonide ladu ja bändide harjutusruum. Esimesel korrusel on saal, mis ulatub läbi teise ja osaliselt ka kolmanda korruse. Teisel korrusel on tehnilised ruumid ning kolmandal heli- ja valguse tuba ning kontoriruumid. Neljas korrus on huviringide korrus. Sinna tuleb suur harjutussaal tantsijatele ja muusikaklass, mida võib nimetada suuruse tõttu ka väikeseks saaliks ning seminari-, käsitöö- ja klubilise tegevuse toad. Seal on ka tehnoruumid, panipaigad ja väike kööginurk.



Ringidele otsitakse asendusruume



Tallinna linnavaraameti elamumajanduse ja varahalduse osakonna juhataja asetäitja Oliver Egliti andmeil ollakse Mustamäele uue kultuurikeskuse ehitamise ettevalmistamisega sealmaal, et hoone projekt on olemas ja ehitushange välja kuulutatud. Ehitusfirmade pakkumisi oodatakse hiljemalt tuleva aasta 23. jaanuariks. Veebruaris peavad kultuurikeskuse Kaja töötajad vanast hoonest välja kolima ja seejärel saavat ehitajad seal oma tööd alustada.

Kultuurikeskuses Kaja töötab praegu 12 laste- ja noorte ning 8 täiskasvanute ringi, mis kõik vajavad vana hoone lammutamise ja uue ehitamise ajaks asendusruume. "Praegu otsin võimalusi ja kohti, kus meie ringid saaksid edasi töötada," rääkis juhataja kohusetäitja Shturm. "Loodame on Mustamäe päevakeskuse, avatud noortekeskuse ja kultuuriköögi peale ja praegu uurime, kas nende ajakavas on meie ringide jaoks ruumi. Samuti on sinna vaja personali leida."