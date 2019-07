Kaja Tael: EL-i välisasjade nõukogu hinnangul Iraani tuumalepe kehtib

"Nõukogu oli üksmeelne, et kuigi on signaale ohtlikest arengutest, lepe siiski kehtib ning astutud sammud pole pöördumatu iseloomuga," ütles Eesti alaline esindaja Kaja Tael.

Nõukogu arutas habrast olukorda, mis on tekkinud Iraani tuumaleppe ümber ja sellega seonduvat pingete kasvu Pärsia lahe piirkonnas," ütles Tael. "Peame silmas pidama, et olukorra kriitilisuse tõttu võivad ettevaatamatutel sammudel olla tõsised tagajärjed. Nõukogu oli üksmeelne, et kuigi on signaale ohtlikest arengutest, lepe siiski kehtib ning astutud sammud pole pöördumatu iseloomuga."

Brüsselis esmaspäeval toimunud välisasjade nõukogul arutati olukorda Iraagis, Kesk-Aafrika Vabariigis ja Iraanis ning arengud seoses Iraani tuumakokkuleppega.

Nõukogul hinnati ka olukorda Iraagis pärast 2018. aasta kevadel toimunud parlamendivalimisi. Taela sõnul on oluline, et EL-i Iraagi strateegiaga saavutataks soovitud tulemused. "Strateegia eesmärk on toetada Iraagi ühiskonna stabiilsuse, demokraatlike valitsemistavade ning majanduse arengut pärast ISIL-i hävitamist," lisas suursaadik. Nõukogu võttis Iraagi arutelu järgselt vastu järeldused, milles kinnitati EL-i toetust Iraagi suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele ning jätkuvat abi Iraagi reformidele kõikides valdkondades.

Lisaks arutati Federica Mogherini eelmise nädala Kesk-Aafrika Vabariigi visiidist tehtud järeldusi, rändeküsimust ja olukorda Sudaanis. Mitteametliku lõuna raames kohtusid EL-i liikmesriikide esindajad ka Moldova Vabariigi välisministri Nicolae Popescuga, kellega kõneldi Moldova püüdlustest Euroopa integratsiooni suunal ning uue valitsuse välispoliitilistest suundadest.