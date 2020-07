Pühapäeval on Kalamaja kalmistupark sisustatud erinevate tegevustega nii täiskasvanutele kui ka lastele. Programmis on muuhulgas lastele ja peredele suunatud fotojaht, näomaalingud ja rohkelt muusikat.

Pühapäeval on Kalamaja kalmistupark sisustatud erinevate tegevustega nii täiskasvanutele kui ka lastele. Programmis on muuhulgas lastele ja peredele suunatud fotojaht, näomaalingud ja rohkelt muusikat.

Pühapäeval tähistatakse Kalamaja kalmistupargi taasavamise aastapäeva kontserdi ning vahva pereüritusega. Programmis on erinevaid tegevusi nii lastele kui lapsevanematele ja õhtu lõpeb kontserdiga, kus astub üles armastatud laulja Kadri Voorand oma kavaga "Kadri Voorand in duo with Mihkel Mälgand". Sissepääs Kalamaja parki on tasuta.

26. juulil on Kalamaja kalmistupark sisustatud erinevate tegevustega nii täiskasvanutele kui ka lastele. Programmis on muuhulgas lastele ja peredele suunatud fotojaht, näomaalingud ja rohkelt muusikat. Avatud on lasteala ja välikohvik. Muusikalise programmi sisustavad Meero Muusiku laululapsed ja õhtu lõpetab peaesineja Kadri Voorand oma kavaga "Kadri Voorand in duo with Mihkel Mälgand".

Kalamaja kalmistupark asub Kalamaja asumis Tööstuse tänava ääres. Esimesed kirjalikud andmed ala kohta on pärit aastast 1561, kui sinna maeti umbes kaks tuhat Rootsi sõjaväelast. 1780. aastal ehitati uus barokne väravatorn. 19 sajandi algul, kui Tallinnas hakati majade eest eemaldama etikukive, võeti need Kalamaja kalmistul kasutusele hauatähistena.

1950. aastate algul Kalamaja kalmistu suleti, ala kavandati pargiks endise Kalamaja kalmistu kohale 1964. aastal. Kalamaja kalmistu­park, mille projekteeris AS K&H (töö tellis Tallinna Kommunaal­amet), rajati lõpuks 2009. aastal. Pargi rekonstrueerimise käigus viimistleti värava-kellatorni seinad, ehitati torni pargipoolsesse külge trepp, remonditi tugimüüre ja võlvkaare pargipoolne võre asendati sepisväravaga.

Värava võlvkaare all on infokiosk, kus saab ülevaate kunagise kalmistu ajaloost, vaadata vanu pilte ja tutvuda maetute nime­kirjadega. Park on piiratud osalt kahe meetri kõrguse metallvarbaiaga, osalt sama kõrge puitlippaiaga. Parki pääseb kuue jalgvärava ja ühe sõidukitele mõeldud värava kaudu. Laste mänguväljak rajati värava-kellatorni lähistele, alale, kus ajalooliselt asus kalmistuvahi elamu. Parki ehitati kaks purskkaevu. Pargi rohealasid kaunistavad tulbid ja krookused, siin kasvab ka sillasid ja kuldtähti.

Lähtudes hetkel kehtivast avalike kogunemiste reeglitest, pääseb pargi territooriumile korraga kuni 2000 inimest, seetõttu on selle sündmuse puhul liikumine pargis erandkorras reguleeritud läbi kolme värava – Kungla tn autovärav, Noblessneri-poolne jalgvärav ning Tööstuse tänavapoolne jalgvärav.

Kalamaja kalmistupark kuulub asutuse Kadrioru Park hallatavate parkide hulka. Vaata päeva kava ja rohkem infot sündmuste kohta siit.