Kalamaja Päevad kolivad laupäeval Volta Loftidesse

Juba 10. korda toimuv Eesti suurim asumifestival Kalamaja Päevad nihutab Volta Kvartalisse laienemisega Kalamaja piire, toob piirkonna boheemlikku hõngusse suurlinlikku mõõdet ja avab Kalamaja veel rohkem merele.

"Volta Kvartali taaselustamise triumfi ootuses kasvatab kogukonna festival oma haaret veelgi ning jõuab sel aastal muuhulgas Volta Loftidesse, Tööstuse tn 47D," ütles Kalamaja Päevade projektijuht Raido Jaan Rei. "Põnevaid tegevusi leiavad nii suured kui ka väiksed Kalamaja sõbrad. Vana-Kalamaja väljakul toimub laupäeval traditsiooniline tänavalaat koos muusikalise programmiga, Kalamaja põhikooli õuealal aga sisuka programmiga spordihoov ning õhtu lõpetab Volta Loftides toimuv Kalamaja Päevade ametlik järelpidu."

Legendaarne Volta Kvartal avab end üheks päevaks kõigile ja igaühele: näiteks leiab laupäeval, 19. mail kell 16 aset EV100 raames välja antud Kalamaja kogukonnaraamatu "Õhus on Kalamaja" avalik esitlus koos Keiu Virro ja Jarek Kasariga. Keiu loeb, Jarek ehk Chalice musitseerib. Melu aitab ohjata Kalamaja kogukonnaraamatu idee autor ja koostaja, kalamajaline, asumi fänn Bianka Soe.

Samal ajal, mõeldes eriti lastega peredele, vallutavad Volta Loftide maja kahvliahvid – tegelased, kellele meeldib köögis segada. Või, nagu ütleb kahvliahvikeste "ema" Merle Liivak: “Segada vanemaid, segada kokku, segada tainast ja muud toredat. Ja nende väikeste tegelastega käib alati kaasas risk. Jahusajuks. Porgandiplahvatuseks.” Ühesõnaga, juhtuma võivad hakata asjad, mida sa kõige vähem ootad. Aga teisiti ei saa, sest ilma võimaluseta köögis tegutseda ei teagi väiksekesed muidu, millest toitu tehakse. Kuidas üks või teine asi maitseb, kuidas näeb välja toorelt, kust söök tuleb, kuidas toit valmib? Kõik lapsed on oodatud laupäeval, 19. mail kell 17 koos kokkama, värvima, joonistama, degusteerima.

Lisaks on Volta Kvartalis kogu päeva kohal foodtruckid hea ja parema tänavatoiduga.

Ning muidugi, last but not least, uudistamist ootavad peen ja piisavalt edev, ligi viie meetri kõrguste lagede ja sisekorrusega näidisloft ning täiesti ainulaadse kontseptsiooniga 30-ruudune mini-loft. Mõlemad on vaatamist väärt! Disainitud uusimate trendide järgi tunnustatud sisearhitekti Helen Kolksi poolt. Volta Loftid on mitut puhku tunnustatud tiitliga Eesti lemmik uusarendus.

Õhtusele osale lükkab hoo sisse REKET, kui algab Kalamaja päevade ametlik afterparty. Volta Loftide maja uksed avanevad kell 22.00, koha võtavad sisse Whisper Sister pop-up baar, Hulkur Rändbaar ning garaažidisko toimub TIKSí ehk Sander Mölderi ja Peeter Ehala imeliste helide saatel.

Volta Kvartalist kujuneb aastaks 2022 elustiilikeskus, kus on oskuslikult kombineeritud nii elu- kui ka äri- ja meelelahutuslik funktsioon. Kvartal asub linna trendikaima piirkonna, Kalamaja mereäärses osas. Uuenev Volta Kvartal lisab Kalamaja boheemlikku hõngusse suurlinlikku mõõdet ja elamise viisi ning loob aastaks 2022 Kalamajja kõvasti uut sisu ja värsket olemist. Nagu Kreuzberg Berliinis.

"Endover on Volta Kvartali arendajana võtnud oma missiooniks luua Voltasse keskkond, mis pakub uuenenud ja tänapäevastele vajadustele vastavaid võimalusi elamiseks, suhtluseks, koos olemiseks ja töö tegemiseks. Hästi säilinud ajaloolistele tööstushoonetele puhutakse uus elu sisse ning nende kõrvale lisandub tänapäevast modernset hoonestust," ütleb Endoveri juhatuse liige Robert Laud.

Volta Kvartalis saab keskse koha kõrghaljastatud autovaba park-hooviala mitmekülgsete vaba aja veetmise võimalustega. Kvartali põhifookus jääb elanike pärusmaaks – see saab olema terviklik elukeskkond, kust leiab nii mõnusa pagarikoja, hea valikuga toidupoe, lasteaia kui ka tervisekeskuse. Ajaloolisesse paekivihoonesse näeb visioon ette toidutänavat, mille kõrvale mahuvad käsitööateljeed, disainibutiigid ning trendikad sohvabaarid ja kultuuriklubid.

Kalamaja päevade ametliku afterparty koht on ka ajalooliselt vägagi oluline ja eriline: Volta tehases on toodetud üle maailma kuulsust kogunud elektrimasinaid, mootoreid ja generaatoreid. Tavainimeste kodudes olid Eesti ajal vägagi hinnatud automaatsoojusregulatsiooniga Volta triikrauad ning nõukaajal oli otsitud riistapuuks Volta vahvlimasin, mis tänasenigi popp. Volta hoonetekompleksis toodeti esimese Wabariigi ajal tikkude ja trikotaaži kõrval ka toiduõli, pesu, küpsiseid, kompvekke ja šokolaadi. Siin seati 1929. aastal sisse Eesti esimene tennise sisehall, mille klaasist katuse all mängisid ka välismaa valgepallurid.