Kalamajas meenutatakse Jaan Krossi tema 100. sünniaastapäeval

Edaspidi on kavas kutsuda iga aasta 19. veebruaril kõiki Põhja-Tallinna haridusasutuste õpilasi lugema Jaan Krossi loomingut. Muuseum ja linnaosa on arutanud ka Jaan Krossi mälestuse jäädvustamise võimalusi nii kogukonnamuuseumi ekspositsioonis kui linnapildis.

Kirjanik Jaan Krossi sünnist möödub 19. veebruaris 100 aastat. Kalamaja muuseumi ja Põhja-Tallinna linnaosavalitsuse töötajad viivad sel puhul hommikul kell 9.00 rahvuskirjaniku mälestuseks lilled tema lapsepõlvekodu juurde Suur-Patarei tänaval (kogunemine aadressil Suur-Patarei 5).

"Kross on oma mälestustes kirjutanud: "Aga minu Tallinn pärises mõttes algas ajas ja ruumis õieti Kalamajast." Pole siis ime, et oma ühes kuulsamas romaanis - Kolme katku vahel – rõhutab Jaan Kross, mõeldes kuulsale Liivimaa kroonikule Balthasar Russow (1535-1600), et ka tema oli just Kalamajast linnavoorimehe poeg. Kuigi ma tean, et on ajaloolasi, kes pole sellise Jaan Krossi seisukohaga nõus – mõtleme täna Jaan Krossi sajandal sünniaastapäeval meie kuulsa kirjanikuga ühes rütmis ning lootkem, et kunagi leidub jälle mõni tänane Kalamaja poiss, kes saab idee olla kirjanik just Jaan Krossilt. Mina usun sellesse siiralt," ütles Põhja-tallinna vanem Peeter Järvelaid.

"Jaan Kross saab loodavas Kalamaja kogukonnamuuseumis vääriliselt ära märgitud ja meenutatud. Krossi lapsepõlvekodu asus Kalamajas, mere ja sadama vahel ning sealt pärineb paljude tema kirjutiste inspiratsiooniläte," sõnas Kalamaja muuseumi juhataja Kristi Paatsi.

Põhja-Tallinna linnaosa vanema Peeter Järvelaidi sõnul on kavas koostöös Kalamaja muuseumiga teha algust mälestuspinkide paigaldamisega, millega meenutatakse Kalamajas elanud ja elavaid silmapaistvaid isikuid ja esimese pingi võiks saada just Jaan Kross.