Kaljulaid ja Mikser: ÜRO kampaania toob igal juhul Eestile kasu

Eesti tegevus ÜRO Julgeolekunõukogu mittealalise liikme koha saavutamiseks toob Eestile kasu ka siis, kui me selleteemalist hääletust 2019. aasta suvel ei võida, kinnitasid president Kersti Kaljulaid ja välisminister Sven Mikser teisipäeval peetud kõnedes.

"Meie omakasu seisneb selles, et kampaaniat tehes edendame ka oma majandushuve," ütles president Kaljulaid teisipäeval välisministeeriumis diplomaatidele korraldatud ÜRO julgeolekunõukogu kampaania 2018. aasta avaüritusel. Lisaks edendame oma kampaaniaga ka reeglitepõhist maailmakorda, mis on otseselt Eesti julgeolekuhuvides, märkis Kaljulaid, rõhutades, et "reeglitepõhisus on Eestile alati olulisem kui kellegi huvide kaitsmisega kaasa minna".

Samuti on Eesti juba Euroopa Liidu Nõukogu eesistujana silma paistnud Euroopa väärtuste propageerimisega väljaspool meie maailmajagu, mis samuti Eesti mainele kasuks tuleb, rääkis president.

Laiendades ÜRO kampaaniaga Eestile osaks langevat majandusliku kasu teemat, tõi Kaljulaid esile Eesti liidrite suhtlemist mitmete Aafrika liidritega hiljutisel Euroopa Liidu ja Aafrika tippkohtumisel ning ka mujal. Rääkides Aafrika liidritega digitaalsest ühiskonnast, lõime ka ruumi oma ettevõtetele, mis saavad neile riikidele oma väljatöötatud e-lahendusi müüa. "Nad on meil sabas kogu aeg," ütles president Eesti IT-ettevõtetele viidates.

Ka Mikser märkis, et Eesti valimiskampaania aitab edendada reeglitepõhist maailma ning ta tõi lisaks esile, et kampaania suurendab igal juhul Eesti tuntust ja tõstab meie mainet, tutvustab meie positsioone ja tegevust, millega kasvab ka Eesti julgeolek ning avanevad uued võimalused väliskaubanduseks ja investeeringuteks.

Eesti kandideerimine ÜRO Julgeolekunõukokku ei ole mitte asi iseeneses, vaid tööriist Eesti julgeoleku- ja välispoliitiliste huvide edendamiseks, märkis välisminister.

ÜRO Julgeolekunõukogus on viis alalist ja kümme mittealalist liige. Viimased valitakse kaheks aastaks, viie kaupa, nii, et korraga vahetub viis mittealalist liiget.

Eesti teatas oma soovist kandideerida aastateks 2020-2021 ÜRO Julgeolekunõukogu mittealalise liikme kohale juba 2005. aastal. 2017. aasta juuli keskel avas president Kaljulaid kampaania ametlikult New Yorgis.

ÜRO Julgeolekunõukogu valimistel kandideerivad riigid regionaalsete gruppide põhiselt. Regionaalseid gruppe on ÜRO-s kokku viis: Lääne-Euroopa ja teised riigid; Ida-Euroopa; Aasia; Ladina-Ameerika ja Kariibid; Aafrika. Eesti on Ida-Euroopa grupi liige ja sinna kuuluvate riikide hulgast valitakse üks Julgeolekunõukogu mittealaline liige. Ühele Ida-Euroopa grupile määratud mittealalise liikme kohale aastateks 2020-2021 kandideerib Eesti samaaegselt Rumeeniaga. Eesti ei ole varem Julgeolekunõukogu liige olnud. Rumeenia on nõukokku kuulunud neljal korral.

Valimised toimuvad 2019. aasta juunis, oma hääle annavad kõik 193 ÜRO liikmesriiki.