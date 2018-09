Kaljulaid: ka väiksed riigid saavad maailma muuta

"Eestvedajad saavad olla ka kõige väiksemad riigid ja rahvad, sest meil on olemas vajalik mobiilsus kiireid muutusi läbi viia," ütles president Kersti Kaljulaid Kadrioru Roosiaias paavst Franciscuse ja Eesti juhtide kohtumisel peetud kõnes.

Ka väiksed riigid saavad oma eeskujuga käivitada maailma muutvaid algatusi, ütles president Kersti Kaljulaid Kadrioru Roosiaias paavst Franciscuse ja Eesti juhtide kohtumisel peetud kõnes, vahendas BNS. "Eestvedajad saavad olla ka kõige väiksemad riigid ja rahvad, sest meil on olemas vajalik mobiilsus kiireid muutusi läbi viia," ütles Kaljulaid kliimamuutusega võitlemiseks vajalike raiskava käitumis- ja mõtteviisi muutmisest.

"Hea näide on Eestist alguse saanud ja üle-eelmisel nädalal üleilmseks maailmakoristuseks kasvanud Teeme Ära. See näitab, et väikesed saavad olla suured üleilmsete murede lahendamisel. Meie kõigi teha on see, millise planeedi me tulevastele põlvedele jätame," rääkis Kaljulaid.

Eesti president rõhutas ka avatuse olulisust. "Enese peitmine maailma murede eest ei tee kedagi tugevamaks ja õnnelikumaks, sest kinniste uste taga kasvab vaid hirm, aga mitte kunagi loov ning kindlust pakkuv tulevik. Meie kõigi ühine vastutus on leida lahendused maailma muredele. Olgu need metsikuste ja sõja eest põgenejate kannatused, kliimamuutused ja rändeprobleemid või vaesus," tõdes Kaljulaid.

Riigipea rõhutas ka vajadust aidata kõige nõrgemaid. "Kiirete muutuste ja majandusarengu perioodil ei tohi unarusse jätta kõige enam haavatavamaid – vaeseid, puudega, väga noori või väga vanu inimesi. Me peame meeles pidama, et majanduslik edu kohustab meid märkama ja aitama. Ehk kasutades Teie enda mõtet: "... rahval, kes ei hooli oma lastest ja eakatest, ei ole lootust."," rääkis Kaljulaid.

Paavst Franciscus saabus hommikul Eestisse ühepäevasele visiidile. Kadrioru roosiaias kohtus ta Eesti valitsuse, kodanikuühiskonna ja diplomaatilise korpuse esindajatega.