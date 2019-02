Kaljulaid Münchenis: e-teenuste arendamata jätmine pole vabandatav

"Kuulutada kõik digitaalne ebaturvaliseks ei ole vabandus jätta kodanikud ilma riigi pakutavatest elementaarsetest e-teenustest. Kõikidel riikidel on kohustus oma inimeste andmeid kaitsta, aga kui turvaline on see analoog- ja pabermaailmas? Meie Eestis teame, et digimaailmas jätab iga tegevus oma jälje," vahendas presidendi kantselei Kaljulaidi sõnu.

President Kersti Kaljulaid oli pühapäevahommikune aukülaline Müncheni noortefoorumil, kus rääkis muuhulgas sellest, et tehnoloogia ebaturvaliseks kuulutamine ei ole õigustus riikidel e-teenuste arendamisel passiivseks jääda.

"Kuulutada kõik digitaalne ebaturvaliseks ei ole vabandus jätta kodanikud ilma riigi pakutavatest elementaarsetest e-teenustest. Kõikidel riikidel on kohustus oma inimeste andmeid kaitsta, aga kui turvaline on see analoog- ja pabermaailmas? Meie Eestis teame, et digimaailmas jätab iga tegevus oma jälje," vahendas presidendi kantselei Kaljulaidi sõnu.

Kaljulaid rääkis ka sellest, et esimese inimese sammud Kuul ei muutnud meie igapäevaelus just palju, aga näiteks pesumasina kasutuselevõtt on kõikide elu oluliselt rohkem mõjutanud.

"Uute tehnoloogiate kasutuselevõtt peakski olema natuke nagu pesumasina kasutamine – nad peavad olema kõigile kättesaadavad, töökindlad ja lihtsad kasutada," selgitas Kaljulaid.

Traditsioonilisel Müncheni noortefoorumil on varasematel aastatel esinenud näiteks endine Ameerika Ühendriikide diplomaat ja poliitik ning Nobeli rahuauhinna laureaat Henry Kissinger, Saksamaa poliitik ja eelmine rahandusminister Wolfgang Schäuble ning ka president Toomas Hendrik Ilves.

Kaljulaid on sel nädalavahetusel Mücheni julgeolekukonverentsil, kus lisaks mitmetele esinemistele toimus ka rida kahepoolseid kohtumisi, näiteks Ameerika Ühendriikide presidendi nõuniku Ivanka Trumpiga räägiti Eesti e-lahendustest ja digitüdrukutest, Egiptuse presidendi ja Aafrika Liidu juhi Abdel Fattah al-Sisiga uuriti Eesti võimalusi aidata kaasa Aafrika digiarengusse, ning Brexiti EL-i-poolse läbirääkija Michel Barnieriga arutati Ühendkuningriigi lahkumisläbirääkimiste hetkeseisu.

Eesti riigipea oli ka peakõneleja Müncheni iga-aastasel Ukraina arutelul, mis keskendus sel aastal märtsis toimuvatele presidendivalimistele, julgeolekuolukorrale riigis ja vajadusele jätkata reformide ning õigusriigi tugevdamisega.

Kaljulaid saabub tagasi Eestisse pühapäeva hilisõhtul.