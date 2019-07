President Kersti Kaljulaid märkis kolmapäeval Roomassaare sadamas Admiral Bellingshauseni teele saatmisel, et me peaksime seisma koos teiste põhjala rahvastega puhta maakera eest.

President Kersti Kaljulaid märkis kolmapäeval Roomassaare sadamas Admiral Bellingshauseni teele saatmisel, et me peaksime seisma koos teiste põhjala rahvastega puhta maakera eest.

"On uhke tunne lähetada täna koos teele meie oma purjekas viima sõnumit, et eestlased on alati olnud meresõitja rahvas, kes on avastanud kogunisti ühe kontinendi ning et Antarktika on eestlastele olnud oluline 200 aastat tagasi ja on jäänud oluliseks ka praegu," ütles Kaljulaid.

Riigipea sõnul saadame Bellingshauseniga teele ka sõnumi, et 200 aastat tagasi olid maailmamered märksa puhtamad ja mure meie maakera pärast palju väiksem. See on sõnum, mis pole veel jõudnud ka kõigile eestlastele piisavalt hinge, lisas president Kaljulaid.

"Nii et Bellingshausen, minnes küll kodust kaugele, peab tooma meile koju ka selle teadmise ja arusaamise, et tahaksime oma puhta maakera eest seista ja võidelda tema eest koos teiste põhjala rahvastega. Et jääpangad ei sulaks, et liustikud ei laguneks ja et meie maakera jääks kasutuskõlblikuks ka selleks ajaks kui meie lapsed ja lapselapsed on suureks kasvanud," lausus riigipea.

Admiral Bellingshausen alustas oma teekonda 11. juulil Venemaalt Kroonlinnast. Meeskond plaanib Antarktikasse jõuda jäise mandri avastamise 200. tähtpäeval ehk 28. jaanuaril 2020.