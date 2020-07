Kaljulaid: Petserimaa monument meenutab raskelt tulnud iseseisvust

"See sammas on ausammas meie vabadusele. Kuid selle samba lugu kõneleb meile ka Eesti ajaloo rasketest aegadest, üksi jäämisest ja iseseisvuse kaotamisest," ütles president Kersti Kaljulaid.

Kaljulaid ütles Petserimaa Vabadussõja monumendi avamisel Värskas, et monument on ausammas Eesti raskelt tulnud iseseisvusele, vahendas BNS.

Meie kohus ei ole täna ainult mäletada langenuid, vaid ka õigustada enda olemasolu oma vabas Eestis, ütles president Kaljulaid, presidendi kantselei pressiesindaja teatel.

"See monument on mälestussammas kõigile neile, kes nende võidukate hommikute nimel oma eluga riskisid või oma elu andsid. See sammas on ausammas meie vabadusele. Kuid selle samba lugu kõneleb meile ka Eesti ajaloo rasketest aegadest, üksi jäämisest, iseseisvuse kaotamisest ning sellega kaasnenud Vabadussõja kangelaste kohutavast ja keerulisest saatusest võõra okupatsiooni all," rääkis Kaljulaid.

"Need kangelased, kelle nimed siin täna ette loeti, väärivad seda, et hoiame alles oma nii raskesti tulnud iseseisvuse, mille suutsime vereta taastada. Tervitan kõiki meie üksusi kodust kaugel Afganistanis, Iraagis ja Malis. See, mida te teete, on teie kohustus nende langenute ees. Nii, nagu on ka meie diplomaatide igapäevane töö rahvusvahelistes organisatsioonides hoida meie liitlassuhteid ja partnerlust selleks, et langenud ei oleks langenud asjata," lisas riigipea.

Mälestusmärke püstitades ja mõeldes minevikule peame meeles pidama ka oma tänast tööd, rõhutas president Kaljulaid. "Siinkohal pöördun kohaletulnud Riigikogu liikmete poole – me vajame kiiret internetti, häid ja korras teid ka siin kauges Eesti nurgas, sest ka nii mälestame ja hoiame hinges seda püha, millele täna mõtleme."