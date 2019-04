Kaljulaid räägib Putiniga eesti keeles

Moskvas Kremlis pärastlõunal toimuv kohtumine president Kersti Kaljulaidi ja Venemaa presidendi Vladimir Putini vahel toimub eesti ja vene keeles ehk president Kaljulaid räägib eesti keeles ja Putin vene keeles.

Vastavalt väljakujunenud diplomaatilisele tavale on mõlemal riigipeal kaasas oma tõlk. Lisaks on presidentide kohtumise juures ametlikud delegatsioonid. Kohtumise kestuse kohta ei olnud kolmapäeval veel täpsemat infot, kuid kokkusaamist organiseerivad ametnikud on vihjanud, et kindlasti on see pikem kui vaid pool tundi, vahendas BNS Postimeest.

Kui Eestis on tavaks, et riigipead annavad pärast kohtumist ühise pressikonverentsi, siis Moskvas seda täna suure tõenäosusega ei juhtu, ehkki Kaljulaidi ja Putini kohtumist on tulnud Venemaale kajastama pea kõik suuremad Eesti meediaväljaanded. Kolmapäevase info järgi lubatakse Eesti ajakirjanduskanalite fotograafid ja operaatorid küll jäädvustama riigipeade kohtumise algushetki, kuid ühiseid kommentaare jutuajamise käigu kohta Kaljulaid ja Putin Kremlis koos ei anna.

President Kersti Kaljulaidi ootab neljapäeval Moskvas tihe päev. Ta jõuab kohale varahommikul, saabudes riigi visiidilt Portugalist, ning kõigepealt toimub sündmus, mille pärast president üldse Vene maale sõidu ette võttis – renoveeritud Moskva Eesti saatkonna avamisega. Eesti saatkonna vastuvõtule kutsutute nimesid vastavalt diplomaatilisele tavale ei avalikustata, kuid kindlasti on nende seas Vene välisministeeriumi juhtkond. Välisminister Sergei Lavrov vaevalt vastuvõtul osaleb. Parimal juhul esindab välisministeeriumit keegi asevälisministritest, näiteks varemgi Eesti saatkonna vastuvõttudel käinud Vladimir Titov.

Vene riigi tippudest on kindlasti kutsutud õigeusu kiriku patriarh Kirill. Kuulsatest moskvalastest on vastuvõtule ilmselt oodatud Venemaa esimese presidendi Boriss Jeltsini lesk Naina Jeltsina, kellel on saatkonnaga head suhted, ja NSV Liidu viimane juht Mihhail Gorbatšov, kellega suursaadik Margus Laidre hiljuti kohtus.

Traditsiooniliselt kutsub Eesti saatkond Moskvas vastuvõttudele rohkem kultuuri- ja ühiskonnategelasi, ärimehi on kutsutute seas vähem. Postimehe andmetel on kutse saanud ka kõik endised Eesti saadikud Moskvas, teiste seas tulevased ministrid Mart Helme ja Jüri Luik ning riigikogu liige Marina Kaljurand.