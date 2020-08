Kaljulaid: suhtun massiüritustesse praegu halvasti

"Kontserti saab ju kuulata ka oma seltskonnaga, teistega distantsi hoides. Mina küll pole valmis minema lava ette ja seal hüppama, laulma ning kaasa kargama. Kõigil oleks neist üritustest rõõmu rohkem, kui osalejad jäävad mõistlikuks ja peavad meeles, et meie hulgas võib olla keegi, kes enese teadmata juba kannab seda viirust," selgitas president Kersti Kaljulaid.

Kaljulaid ei suhtu pooldavalt praegusel ajal korraldatavatesse massiüritustesse, kus koroonaviirus võib taas vabalt levima pääseda, vahendas BNS Lõuna-Eesti Postimeest. Poliitikutelt ootab ta selgemat vastutuse võtmist, et isikuvabadusi puudutavad otsused ei jääks üksnes ametnike kanda.

Kaljulaidi sõnul oli tal eriolukorra ajal igal nädalal võimalik anda kaks ühiskonnaõpetuse tundi, kus ta arutas noortega, mida sellest koroonakriisist on võimalik õppida. "See võib küll kõlada sõnakõlksuna, aga meist igaühest sõltub Eesti tulevik. Need põlvkonnad, kes praegu on noored ning ka meie, vanemad, saame eluks kaasa ühe väga vajaliku õpetuse. Kui tavaliselt selgub aastate pärast, milline oli meie kõigi käitumiste summa, siis praegu selgub see kahe nädala jooksul. Saame kogu aeg vaadata peeglisse: kuidas oleme kaks nädalat tagasi toime tulnud," ütles riigipea usutluses Lõuna-Eesti Postimehele.

"Paraku võib see haigus väga kiiresti uuesti levima minna, kui me ei püsi haigustunnuste ilmnemisel kodus ega tee testi. Kusjuures testi tulemuste selgumiseni ei ole sulle antud lisaaega joosta ringi ning kohtuda sõprade või tuttavatega. See on aeg, mil tuleks olla omaette. Me kõik hindame oma vabadust, see on nii inimlik. Aga meie vabadusi ei ole vaja piirata, kui käitume mõistlikult, lähtudes sellest, mida praegu sellest viirusest teame. Ja teame palju rohkem kui kevadel," ütles Kaljulaid.

Tema sõnul suhtub ta viiruseohu tõttu praegu massiüritustesse halvasti. "Kontserti saab ju kuulata ka oma seltskonnaga, teistega distantsi hoides. Mina küll pole valmis minema lava ette ja seal hüppama, laulma ning kaasa kargama. Kõigil oleks neist üritustest rõõmu rohkem, kui osalejad jäävad mõistlikuks ja peavad meeles, et meie hulgas võib olla keegi, kes enese teadmata juba kannab seda viirust. On ju teada, et koos laulmine tihedas seltskonnas, ööklubid ning rühmatreeningud on ühed ohtlikumad kohad, kus see nakkus levib. Kontserti saab nautida rahulikult ning ööklubi ei ole esmane vajadus. Võiksime enne mõelda, kui osaleme üritustel, mis seavad ohtu meid ennast ja teisi," ütles Kaljulaid.