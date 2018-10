Kaljulaid: Ühendkuningriik on olnud Eesti liitlane juba 100 aastat

President Kersi Kaljulaid meenutas täna Kadriorus Wessexi krahvinna Sophie ja krahv prints Edwardiga kohtudes Ühendkuningriigi 100-aastaseid liitlassuhteid Eestiga.

"Hindame Eestis, et Ühendkuningriik on olnud Eesti sõbraks ja liitlaseks juba 100 aastat," ütles president Kersti Kaljulaid kohtumisel, kus räägiti kahe riigi tihedast kaitsekoostööst, mis sai alguse juba sada aastat tagasi, kui Briti sõjalaevastik ja lennuvägi osutasid Eestile Vabadussõjas otsustavat abi, vahendas BNS.

"Ka tänapäeval on heade sõprade ja liitlaste abi sama väärtuslik kui 100 aastat tagasi ja mul on hea meel, et NATO liitlaste suurendatud kohaloleku kaudu on ka praegu tunda Ühendkuningriigi tugevat toetust meie iseseisvusele," lausus Kaljulaid.

Kohtumisel arutati pikemalt veel digiteemasid, sealhulgas Eesti kogemusi e-valitsemise ning küberjulgeoleku valdkondades ning sellealase koostöö arendamist.

Wessexi krahv ja krahvinna on Eestis ametlikul visiidil, et tähistada Eesti ja Ühendkuningriigi 100 aastat kestnud sõprussuhteid. Esmaspäeval asetavad nad pärja kaitseväe kalmistul asuvale Vabadussõjas langenute mälestusmärgile, kohtuvad Tallinna inglise kolledži õpilastega, avavad lennusadamas Briti mereväe teemalise näituse, kohtuvad riigikogu esimehe Eiki Nestori ja peaminister Jüri Ratasega ning istutavad Eesti sajanda aastapäeva puhul Kadrioru parki tamme.