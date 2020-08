Kaljulaid: Valgevene valimisi ei saa pidada vabadeks ja õiglasteks

"Jälgin murega, kuidas Valgevene võimud suruvad toore jõuga maha rahumeelseid meeleavaldusi, piiravad kogunemisvabadust, rõhuvad kodanikuühiskonda ning rikuvad elementaarseid inimõigusi. Mul on siiralt kahju, et Euroopa Liidu idapartnerina on Valgevene valinud tee, mis viib teda Euroopast kaugemale, mitte lähemale," tõdes president Kersti Kaljulaid.

Kaljulaidi hinnangul ei saa Valgevene valimisi ei saa vabadeks ja õiglasteks, vahendas BNS. Riigipea avaldas kahetsust, et Valgevene tee viib riigi Euroopast kaugemale.

Kaljulaid kirjutas oma Facebooki leheküljel, et pühapäeval Valgevenes toimunud valimisi "ei saa esialgsete infokildude põhjal kahjuks pidada vabadeks ja õiglasteks".

"Jälgin murega, kuidas Valgevene võimud suruvad toore jõuga maha rahumeelseid meeleavaldusi, piiravad kogunemisvabadust, rõhuvad kodanikuühiskonda ning rikuvad elementaarseid inimõigusi. Mul on siiralt kahju, et Euroopa Liidu idapartnerina on Valgevene valinud tee, mis viib teda Euroopast kaugemale, mitte lähemale," kirjutas Kaljulaid.

"Loodan, et Valgevene võimud otsustavad siiski riigi tulevikule mõeldes minna oma inimeste ja kogukondadega rahumeelse dialoogi teed," kirjutas riigipea.

Reinsalu: olukord on murettekitav

Välisminister Urmas Reinsalu nimetas olukorda Valgevenes väga murettekitavaks ning mõistis hukka igasugused poliitilised repressioonid ja vägivalla Valgevene opositsiooni suhtes.

"Eesti kutsub Valgevene võime üles koheselt lõpetama igasugune jõukasutus ja repressioonid protestijate suunal. Vägivalla asemel peavad Valgevene võimud alustama rahulikku diskussiooni oma kodanikega ning taastama usalduse," seisab välisministri avalduses.

Reinsalu sõnul suruti opositsiooni korraldatud rahumeelsed protestid maha vägivaldselt. Sõltumatute allikate sõnul hukkus kokkupõrgete tagajärjel üks inimene ja on kümneid vigastatuid.

Minister rõhutas, et väga oluline on sõna- ja kogunemisvabaduse säilimine Valgevenes. "On kahetsusväärne, et OSCE ODIHR, OSCE Parlamentaarse Assamblee ja Euroopa Nõukogu parlamentaarse assamblee vaatlejad ei saanud Valgevene presidendivalimisi vaadelda. Sõltumatute allikate hinnangud ei anna alust neid valimisi pidada vabadeks, ausateks ja demokraatlikeks," seisab avalduses.

"Eesti toetab Poola üleskutset kutsuda kokku erakorraline Euroopa Ülemkogu Valgevene valimiste teemal," sõnas Reinsalu.