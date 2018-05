Kaljulaid viitas Lääne tegematajätmistele Ukrainas ja Gruusias

Donbassi konfliktipiirkonda Ida-Ukrainas külastanud president Kersti Kaljulaid viitas lääneriikide tegematajätmistele Ukrainas ja Gruusias, kus Venemaa toetatud separatistid on mõlemas riigis suutnud osa territooriumi enda kontrolli alla võtta.

"Vähem kui aasta tagasi külastasin ma Gruusiat. Gruusias magasime meie - Lääne valitsused - rängalt maha võimaluse võtta tugev positsioon. Täna olen ma siin, et näha, mis on selle tulemus, kui ei olda ühtsed meie ühiste väärtuste kaitsel," rääkis Kaljulaid neljapäeval Donbassis korraldatud improviseeritud pressikonverentsil, vahendas BNS.

"Ühes küljest olen väga kurb, et olen siin, kuna keegi meist ei soovinuks näha sellist kohutavat arengut (nagu siin on toimunud - BNS)," tunnistas Eesti president.

Töö Ukraina konflikti lahendamiseks tuleb teha konfliktitsoonist kaugel, märkis president. "Siinsetele inimestele on aga kõige tähtsam näidata, et te ei ole unustatud, me ei ole teid sugugi unustanud," lisas Kaljulaid.

President Kaljulaid on teisipäevast neljapäevani ametlikul visiidil Ukrainas, mille raames ta on kohtunud Ukraina presidendi Petro Porošenkoga, peaminister Volodõmõr Groismaniga, asepeaminister Ivanna Klõmpuš-Tsintsadzega ja Ukraina ülemraada esimehe Andri Parubiga. Ta avas Kiievis ettevõtlusseminari ning kohtus kohalike ettevõtjate ja samuti Ukraina kodanikuühiskonna esindajatega. Kolmapäeval külastas Kaljulaid Ukraina riiklikku korruptsioonitõrje bürood.

Neljapäeval käis Eesti president esimese välisriigi juhina Ida-Ukraina konfliktipiirkonnas, kus ta kohtus kohalike omavalitsuste ja Ukraina relvajõudude juhtidega ning seal tegutsevate abiorganisatsioonide esindajatega.

Kaljulaid ütles enne ringsõitu Ida-Ukraina konfliktitsoonis, et soovib Donbassi külastada selleks, et oma silmaga seal toimuvat näha. Eesti president ütles teisipäeval, et maailm ei tohi sõja ja okupatsiooniga Ukrainas ära harjuda ega võtta seda paratamatusena.