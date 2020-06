Jana Vill tõi Euroopa meistrivõistlustelt pronksmedali ja Stiven Aas jäi koroona tõttu napilt ilma poksija "kullaproovist" ehk piletist olümpiale. Need on Eesti Poksiliidu juhi Kalle Klandorfi arvates eredad näited selle kaua varjusurmas püsinud spordiala renessansist, kus varem suuri tegusid on tehtud.

Eelmisel laupäeval pidas Eesti Poksiliit aastakoosoleku, kus tõdeti, et suund on kindlalt ülespoole. Eesti poksijad suudavad taas konkurentsi pakkuda teiste Euroopa riikide tugevatele poksijatele. Lisaks on poks kui spordiala uuesti muutumas menukamaks noorte hulgas.

"Eesti poksil on hakanud paremini minema viimasel neljal-viiel aastal," ütles Klandorf. "Kui aastaid me ei olnud saanud suurvõistlustelt medalit, siis eelmisel aastal tõi meile Jana Vill kuni 17-aastaste vanuseklassis Euroopa meistrivõistlustelt naiste poksis pronksmedali." Samadel võistlustel jõudis päris heale kohale ehk jäi viiendaks veel Matvei Starikov.

Klubis Olümp Maardu Kalev harjutav Jana Vill on ise öelnud, et poksiga hakkas tegelema, sest soovis kaalus alla võtta. Ilmselt ei kujutanud ta siis veel ette, et temast saab Eesti poksi üks tulevikulootustest. Ja et Eesti Poksiliidu aastakoosolekul räägitakse temast kui ühest Eesti poksi kandjast maailmaareenile.

"Naisi Eesti meistrivõistlustel väga palju ei osale, võib-olla kümmekond eri kaaludes," nentis Klandorf, et ühelt poolt on neid vähe, teisalt on naispoksijad seda enam väärtuslikud. "Aga maailmas läheb naiste poks järjest enam moodi. Fitnesspoksi kaudu on võimalik kandepinda laiendada. Fitnesspoks on alguseks, huvi äratamiseks päris hea."

Fitnesspoksis puudub kahevõitlus ja piltlikult öeldes üksteisele vastu nina andmine. Seal kasutatakse kõige huvitavamaid harjutusi, mida poks pakub. Kui tavaliselt harjutavad poksitrennis hulk suuri ja tugevaid mehi, siis fitnesspoksis käivad Eestis tänapäeval naismodellid, näitlejannad, noored emad, ärinaised, tudengid, kooliõpilased. Kuna vastaseks on löögisein, siis ei teki seal traumasid ega sinikaid.

Stiven Aas asus lähedal olümpiapääsmele

Jana Villi saavutuse ehk Euroopa meistrivõistluste pronksmedali kõrval tõstis Kalle Klandorf esile Stiven Aasa.

"Eesti koondises on meie kolm olümpialootust, ja üks neist, Stiven Aas sai võitudega järgmistesse ringidesse," rääkis Klandorf. "Ta oli suhteliselt lähedal, ühe-kahe võidu kaugusel, et pälvida pääse olümpiamängudele. Viimati oli Eesti poksijatest olümpiamängudel Nikolai Stepulov 1936. aastal Berliinis, kes sai seal hõbemedali. Kuid turniir jäi koroonaviiruse tõttu pooleli ja Tokyo olümpiamängude kvalifikatsioon algab seega uuesti. Aga eks poksis sõltub palju loosist – kui satutakse kõige tugevamatega kokku, ei pruugi õnnestuda. Aga nüüd seilas Stiven küll võidulainel. Meil oli just kvalifikatsiooniturniirideks Eesti koondis hästi ette valmistatud aga näete, jäi asi katki."

Just olümpiale pääs annab tunnistust, et sa oled tõeline poksija. "Euroopa ja maailma meistrivõistlusi on ju kogu aeg ja kõik riigid saadavad oma sportlasi sinna, aga olümpiale pääseb ainult kvalifikatsiooniturniiride kaudu, ja see näitab sportlase kullaproovi," märkis Klandorf. "Stiven Aas oli väga-väga lähedal sellele."

Märkimisväärne on lisaks, et kolm kõva poksijat on suisa vennad.

Kergekeskkaalu Eesti meister Pavel Kamanin ning kergekaalu Eesti meister Semjon Kamanin on Eesti koondise ühed nimekaimad. Noorima venna Fjodor Kamanini tunnistas poksiliit parimaks noorpoksijaks koolinoorte vanuseklassis. Kalle Klandorfi sõnul on märkimisväärne, et nagu näitasid mullu juunis toimunud Euroopa meistrivõistlused, suudavad Eesti poksijad Euroopa riikide tugevate poksijatega igati hästi konkureerida.

"Eesti Olümpiakomitee liikmed, kes eelmisel aastal käisid vaatamas suuri rahvusvahelisi võistlusi, olid väga üllatunud Eesti poksijate tasemest," rääkis Klandorf. "Meie omade kaotused olid napid - üks noormees kotas sportlasele, kes tuli hiljem Euroopa meistriks, aga mitte nii, et ta löödi selja peale pikali, vaid punktidega, tasavägiselt 3-2. Meie poksijate tase on aastate jooksul üha paranenud. Kõik, kes võistlevad, suudavad konkurentsis püsida kuni lõpuni. Vahel kaotatakse vaid ühe punktiga, nii tasavägised on need jõuvahekorrad. Pärast Euroopa meistrivõistlusi said olümpiakomitee stipendiumi kokku kolm sportlast. Enne oli üks, aga eelmisest aastast kokku kolm!"

Näiteks jäi üks Eesti poksi kõvemaid mehi Ainar Karlson 2017. a Euroopa meistrivõistlustelt hõbeda saanud tugevale Briti poksijale Cheavon Clark´ile alla vägagi võrdväärses heitluses.

Koondise koordinaator Artur Sinilill hindas võitlust järgmiselt: "Füüsiliselt väga tugev poksija Clarke proovis maksma panna oma füüsilised võimed ja püüdis Ainarit tabada nii parema ülekäe kui ka vasaku haagiga, milleks me olime ka valmistunud. Seega nende löökide tabavus oli minimaalne. Ainar poksis Clarke´iga kui võrdne võrdsega, ei mingit suurt Clarke´i paremust. Kaotuse põhjuseks võiks pidada Ainari füüsilist poolt, mis andis tunda eriti viimases raundis. Löökide osas erilist vahet polnud - nii nagu tabas Clarke, samaga vastas Ainar. Kui hinnata protsentuaalselt, siis suhe võis olla 60/40 Clarke´i kasuks. Seega võib öelda, et Ainar andis väärilise lahingu Clarke´ile."

Poksijad reisivad mööda maad

Eesti Poksiliit püüab Klandorfi sõnul lisaks nn tulemusspordile muuta seda iidset ala ka rahvaspordina popimaks.

Raskekaalu poksijale väärilise tugeva hoobi andis poksi mainele muidugi 1990ndatel vohanud kuritegevus. Seda loomulikult mitte ainult Eestis, vaid kogu endise NSV Liidu aladel.

"Poks oli aastaid - ütleme nii - mitte kõige viisakamate inimeste pärusmaa, ja sealt kasvas välja igasuguseid, ütleme jutumärkides, bandiite," rääkis Klandorf. "Aga kõik see on juba ajalugu, ja täna oleme ikkagi võtnud selge suuna poksi populariseerimisele. Täiskasvanute meistrivõistlustest tehakse 3-4 viimast aastat otseülekandeid TV-s. 2019. a Rakveres tegime linnavalitsusega suurepärast koostööd, et näidata noorte poksi, meistrivõistlusi linnaelanikele. Nii me siis reisime oma meistrivõitlustega mööda riiki ja tutvustame seda spordiala rahvale."

Poksitreeningute huviliste puuduse üle kurta ei saa. Paljud Eesti poksiklubid teevad väga head tööd. Küll napib treenereid, kes on eakad, ja noored kasvavad peale visalt. Teatud linnades ja piirkondades nagu Narvas, Ida-Virumaal, Tallinnas ja Tartus on poksil juba ajalooliselt olnud laiem kandepind kui mujal Eestis.

Kuigi eesti rahvusest poiste hulgas pole poks viimastel aastakümnetel olnud kuigi pop, on siingi Klandorfi sõnul juba läbimurre toimunud. "Viimase aja edukamad poksijad on olnud ka eestlased – just raskemates kaaludes. Eestlastel on perspektiivi küll!"

Sport on puhkus

Mullu aasta lõpus valis Eesti Olümpiakomitee Eestimaa Spordihingeks 2019 Eesti poksi elava legendi, treeneri ja enda nimelise poksiklubi eestvedaja Rein Pajuri (81).

Pärast sportlasekarjääri lõppu on Pajur olnud poksikohtunik olümpiamängudel. Ta on kuulunud aastaid Poksiliidu juhatusse, uurinud põhjalikult poksi ajalugu ja andnud välja poksiraamatuid. Pajuri suurim teene seisneb aga selles, et ta on suutnud noori sellest spordialast huvituma ja vaimustuma panna.

"Jõudu, jaksu, energiat soovin teile, kes te annate kõik oma õpilastele," rääkis Rein Pajur olümpiakomitee auhinda vastu võttes. "Olge vaprad ja ärge andke alla, kui raske ka pole! Maailmameistriks saavad need, kes teevad seitse päeva nädalas rasket tööd. Te küsite, aga millal ta siis puhkab? Sport ongi puhkus!"

"Poksis on oluline liikumine nagu tantsus – ühele ja teisele poole, ettepoole ja tahapoole, samamoodi ka kehahoiak," rääkis veterantreener Rein Pajur Pealinnale samasuguse õhinaga nagu oli talle ilmselt omane juba noores põlves. Tema sõnul ei tähenda poks ainult vastaste üksteise löömist, vaid arendab keha ja liikumist väga laial skaalal.

"Hinnangute andmises tehakse väga suuri vigu, kui ei teata, milline sport on poks," kõneles Pajur veendunult. "Öeldakse, et see võib olla kahjulik. Aga kahjulik võib olla iga spordiala, kui reegleid ei järgita. Paljudes riikides on kohustuslik poksikursuste läbimine teenistusaja jooksul (näiteks kaitseväes), et anda julgust ja enesekindlust vastu hakkamiseks, kui sind rünnatakse. Pead ennast ühtlasi kasvatama, tahtejõuga, et ma tahan, lähen ja võidan oma vastase."

Eestist on läbi ajaloo võrsunud mitmeid maailma nimega poksijaid. Kasvõi Anton Raadiku (1917-1999) või Nikolai Stepulovi (1913-1968) elulugude põhjal võiks kirjutada mitu seiklusromaani. Nende elukäike on kujundanud iseloom, ehk poksijatele laiemas plaanis omane riskijulgus ja teatav avantürism ning seiklusjanu.

1936. a Berliini olümpial saavutas Narvast pärit Nikolai Stepulov hõbemedali ja sai hoobilt rahvuskangelaseks. Eesti poksijad on aga taas, pärast väga pikka pausi uuele olümpiapääsule lähedale jõudmas.