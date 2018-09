Kalle Randalu esineb koos Eesti Filharmoonia Kammerkooriga

Eesti Filharmoonia Kammerkoor ja pianist Kalle Randalu kannavad Kaspars Putniņši juhatusel ette kuulsa romantiku Ferenc Liszti ainulaadse meistriteose "Via crucis".

Kontserdid toimuvad 27. septembril Tartu Ülikooli aulas, kus on esinenud ka Ferenc Liszt ise, ja 28. septembril Tallinna Niguliste kirikus. Kontsertidele eelneb muusikateadlase Kristel Pappeli loeng.

"Via crucis" ("Ristitee") on Ferenc Liszti loomingus eriline teos, mille selge ja mõjuv sõnum sobib sümboolselt paavst Franciscuse Eesti visiidi nädalasse. Liszt kirjutas teose küpse meistrina ning see kujutab Jeesuse ristiteekonda läbi 14 peatuse, mida peegeldatakse muusikas äärmise ekspressiivsuse ja suure sisemise rahuga.

Kaspars Putniņši jaoks on tegemist teosega, mis oli omast ajast ees, eristudes oluliselt Liszti muust loomingust "Helilooja, kes omal ajal oli erakordselt populaarne nagu rokkstaar, avaldub siin täiesti üllatavas valguses - ta on kustutanud kõik ebaolulise, et kõneleda väga ausalt ja sügavalt nii oma elukogemusest kui religioonitunnetusest." Putniņši sõnul meenutab selle puhas selge joonis oma vaikushetkede ja pausidega mõneti Arvo Pärdi loomingut.

"Via crucises" on klaveril eriline kandev solistiroll, mida on kutsutud esitama eesti väljapaistev pianist Kalle Randalu. "Olen ääretult tänulik võimalus eest musitseerida koos Kalle Randaluga, kelle väljenduse selgust ja interpretatsiooni sügavust olen alati imetlenud", lisab Putniņš.

Kalle Randalu esituses saab kuulda veel Liszti klaveripala "Bénédiction de Dieu dans la solitude" ("Jumala õnnistus üksinduses"). Kontserdi avaloona kõlab aga Johann Sebastian Bachi kuulus motett topeltkoorile "Komm, Jesu, komm", mis on kavasse võetud Liszti muusikas leiduvate viidete tõttu Bachi loomingule.

Vt ka Kaspars Putniņši ja Kristel Pappeli kommentaare: https://www.epcc.ee/vaata-ja-kuula/ferenc-liszt-via-crucis/

FERENC LISZT. VIA CRUCIS

N 27.09.2018 kell 19 Tartu Ülikooli aula

R 28.09.2018 kell 19 Tallinna Niguliste kirik

Kalle Randalu (klaver)

Eesti Filharmoonia Kammerkoor

Dirigent Kaspars Putniņš

Pool tundi enne kontsertide algust prof. Kristel Pappeli loeng.

www.epcc.ee