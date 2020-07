Kampaania "Ranits 2020" aitab tänavu 401 koolilast

"Koolikotikampaania mõeldud eelkõige selleks, et aidata vähekindlustatud perede kooliminevaid lapsi. Ühtlasi soovime seeläbi toetada ja väärtustada laste haridust ning nende püüdlusi kooliteel," ütles Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonda kureeriv abilinnapea Betina Beškina.

Tänavu toimub koolikotikampaania "Ranits 2020" üritus teistmoodi kui tavaliselt. Uued koolitarvetega komplekteeritud 401 ranitsat antakse sümboolselt Tallinna linnaosade sotsiaalhoolekande osakondadele üle homme, 28. juulil Eesti Punase Risti Tallinna Seltsi büroos (Eha tn 8).

Seoses koroonaviiruse nakkusohuga otsustati sel aastal ära jätta traditsiooniline ühisüritus Coca Cola Plazas ning pered saavad oma koolimineva lapse ranitsa kätte elukohajärgsest linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonnast.

Eesti Punase Risti Tallinna Seltsi juhatuse aseesimees Peeter Lepp märkis, et kampaania on heaks näiteks kohaliku omavalitsuse ja Eesti Punase Risti Tallinna Seltsi koostööst, sh vabatahtlike suurest panusest, mis ühiskonnas üha enam toetust ja rakendamist leiab. "Uhiuus ranits täisvarustuses koolitarvetega on hea kingitus kooliminevatele lastele ning rõõm laste silmades on tasu kõigile heategijatele," sõnas Lepp.

Tallinna linn toetab ranitsakampaaniat tänavu 17 481 euroga, abi vajavate perede nimekirjad koostavad linnaosade sotsiaalhoolekande osakonnad. Ranitsate ja nendesse komplekteeritud vajalike koolitarvete hankimise ja pakkimise eest kannab hoolt Eesti Punase Risti Tallinna Selts koos oma vabatahtlikega.

Koolikotikampaania "Ranits" toimib Tallinnas juba 1994.aastast. Algselt kandis see nime "Rõõmsat esimest koolipäeva igale lapsele" ning toimis Eesti Punase Risti ja sponsorite kaasabil. Alates 2001. aastast toetab koolikotikampaaniat Tallinna Linnavalitsus.

Koolikotikampaaniat "Ranits 2020" toetavad Tallinna linnavalitsus, OÜ Lendliis, AS Gasell, Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri korrakaitsebüroo liiklusjärelvalvekeskuse liiklustalitus, Maanteeamet, AS Svensky Kaubandus, Marmiton AS ja Eesti Punane Rist.