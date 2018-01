Karilaid: Reformierakond ähvardab umbusaldusega kui nurka aetud loom

Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid leiab, et Reformierakond peaks kuulutama välja avaliku konkursi Kadri Simsoni umbusaldusele sisu andmiseks, sest tegeletakse vaid ärplemisega.

Karilaid tõdes, et Reformierakond otsib juba mitu kuud alust minister Kadri Simsoni umbusaldamiseks. Selgelt on aga näha, et sisu sellel puudub ja eesmärk on tähelepanu oma viimase aja käkkidelt kõrvale juhtida. "Küll on jutt sigadest, siis ühistranspordist ja veel kõigest muust mis vähegi paberit kannatab, et oleks midagigi kirjutada," ütles Karilaid, kelle sõnul ei hoiduta tagasi enam ka lihtsasti kontrollitavate valede esitamisest.



Riigikogulane avaldas imestust, mil moel Reformierakond 17 aastat riiki juhtis, teadmata, kuidas käib isegi maakonnaliinide doteerimine. "Reformierakondlaste Ligi ja Langi väited, et tasuta ühistransport toob suurt kasu ühele bussifirmale on valeväide, millega tuleks minu hinnangul kohtusse minna. Bussifirmad osalevad avalikel hangetel ja saavad täpselt niipalju kui nad on pakkunud, olgu bussis kaks või kakskümmend inimest," tõi Karilaid välja. Ta lisas, et tasuta ühistranspordist ei saa mingeid eeliseid ega lisatulu ükski bussifirma, küll aga võidavad väga paljud maapiirkondades elavad inimesed.



Keskerakonna aseesimees leidis, et viimaste skandaalide ja probleemide valguses käitub Reformierakond kui nurka aetud loom, kes küll näitab kihvu ja vehib käpaga, kuid laseb samal ajal ennast täis. "Soovitan reformierakondlastel veidi mõelda enne omakeskis, mis see põhjus siis umbusaldamiseks on. Kui endal häid ideid ei tule, saab korraldada ju näiteks avaliku konkursi ideede korjeks, et oleks veidigi vähem ärplemist ja natuke rohkem loogikat," soovitas Karilaid.



Eile kinnitas reformierakondlane Jürgen Ligi, et Kadri Simsoni umbusaldamisega liigutakse järgmisel nädalal edasi, kuid sisulised vaidlused, mis on peamine põhjus umbusaldamiseks, pidi Reformierakond Ligi sõnul veel sisuliselt läbi vaidlema.