Karilaid: reformierakonna hüsteeria on demokraatlik nähtus

Riigikogu keskfraktsiooni liige Jaanus Karilaid ütles vahetult enne valitsuse töö saja päeva täitumist, et hinnang valitsuse tööle saab tulla siis, kui esimene riigieelarve tehtud.

"Tänase valitsuse tegelik töövõime pole veel avaldunud. Loodan, et lähinädalad toovad vajaliku selguse. Seda ootavad ka valijad – ravijärjekordade vähendamine, erakorraline pensionitõus, omaste hooldus jne," loetles Karilaid.

Karilaidi sõnul on reformierakonna ja selle pooldajate hüsteeria tavaline demokraatlik nähtus.

"See ei sega, aga selgus erinevates poliitilistes programmides tuleb peatselt avalikkuse ette. See viimane on kõige olulisem ja siis on ka kestvust," ütles Karilaid.

Põlluaas: valitsus on väga hästi hakkama saanud

Riigikogu esimees Henn Põlluaas (EKRE) ütles, et valitsus on oma tööga väga hästi hakkama saanud.

"Kulus ju pikk aeg pärast valimisi enne, kui valitsus sai tööle asuda," ütles Põlluaas.

Kuna kohe järgnes suveaeg, mil riigikogu peab istungitega pausi, ei ole Põlluaasa sõnul uusi seaduseid tulnud, kuigi valitsus tegutseb ju pidevalt.

"Kui vaadata seda, mis on juba tehtud, võib sellega igati rahule jääda," märkis Põlluaas. Riigikogu esimees on veendunud, et valitsus jääb püsima ka pärast seda, kui sada valitsuspäeva täis saab (see tärmin täitub eeloleval neljapäeval).

"Sada päeva on aeg, mille opositsioon peaks juba puhtast viisakusest andma valitsusele sisseelamiseks," ütles Põlluaas, "aga seda ei ole suvatsetud teha. Vaatamata ažiotaažile, rünnakutele ja valedele püsib valitsus kenasti ja koostöö toimib."

Põlluaasa sõnul on valitsus seda ühtsem, mida rohkem opositsioon ründab. Põlluaas loodab, et praegune valitsus püsib vähemalt 2-3 aastat. "Praegustel koalitsioonierakondadel on omavahel palju rohkem ühisosa, ühiseid teemasid ja eesmärke kui oleks ükskõik millisel teisel koalitsiooni variandil," sedastas Põlluaas.

Põlluaasa hinnangul tuleb vaid sisseelamise ajast üle saada. "Kui sellest üle saada, on küll lootust, et valitsus elab oluliselt kauem kui siin mõned eelmised," ütles Põlluaas.

Priit Sibul: valitsus on saanud tavatult palju tähelepanu

Riigikogu Isamaa fraktsiooni esimees Priit Sibul ütles, et tema ei näe praegusel hetkel selliseid probleeme, et valitsus peaks lagunema hakkama.

"Tänu ühele partnerile on see valitsus saanud tavapäratult palju tähelepanu – alates oma esimestest liigutustest, aga nad teevad oma tööd ja valitsuse töö toimib," hindas Sibul.

Tema soovitas vaadata Eesti senist poliitilist käekäiku. "Kahe aastani on veel tükk aega minna," ütles Sibul kommentaariks professor Rein Taagepera ütlusele, et kui kolmest erakonnast koosnev koalitsioon on Eestis varasemalt vastu pidanud kaks kuni kolm aastat.

"Täna ma küll ei näe neid põhjuseid, et koalitsioon peaks lagunema, eks see EKRE furoor, kindlasti on palju neid inimesi, kellele üks või teine partner ei meeldi," rääkis Sibul, "aga hetkel ma ei näe probleeme," ütles ta kokkuvõtteks.

Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni liige Kalle Laanet kommenteeris valitsuse tööga toimetulekut ja võimalikku kestma jäämist sõnadega: "Praegune valitsus on senini eelkõige tegelenud sisepingete vaigistamisega."

Laaneti hinnangul on ebastabiilsus rahva tunnetes suur ja see on otseselt seotud osade valitsusliikmete vastutustundetutest väljaütlemistest.

"Praegune koalitsioon püsib seni, kuni teatud koalitsioonipartneritel saab häbi mõõt täis," võttis Laanet jutu kokku.