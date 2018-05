"Et Reformierakonnale maaelu, madalam maksukoormus suuremale osale eestimaalastest või tervishoiu pideva rahapuuduse lahendamine on vastukarva, on teada, kuid ma ei usu, et mõnel teisel erakonnal on tagurlik soov päris reformid Reformierakonna vastu asendada," leidis Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid.

Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid ei pea valitsusvahetust tõenäoliseks, sest kaotajaks jääksid kõik peale Reformierakonna. Jüri Ratase juhitud valitsuse tööd peab aseesimees konstruktiivseks, sest koostöös on ellu viidud vajalikud reformid.

Karilaid tõi välja, et praegune valitsus on Reformierakonnata ellu saanud viia mitmeid olulisi reforme, sh panustanud tugevalt ravijärjekordade vähendamisse, jätnud madalat ja keskmist palka teenivatele inimestele kätte lisaraha, toetanud Eestimaist toidukasvatust ja panustanud varasemast rohkem julgeolekusse. "Et Reformierakonnale maaelu, madalam maksukoormus suuremale osale eestimaalastest või tervishoiu pideva rahapuuduse lahendamine on vastukarva, on teada, kuid ma ei usu, et mõnel teisel erakonnal on tagurlik soov päris reformid Reformierakonna vastu asendada," leidis Karilaid.

Ta lisas, et valitsusvahetusest oleks kaotada kõigil erakondadel ja ühiskonnal laiemalt. Ainus võitja võiks olla Reformierakond, kes saaks raskelt üle elatavast opositsioonipõlvest priiks ja saaks sisepingete leevendamiseks omavahel töökohti jagama hakata. "Stenbockis on üle aastate viimaks teineteist austav õhkkond, kus laua taga istuvad võrdsed partnerid, võrdse hääle ja ministrite arvuga. On raske näha kellegi jaoks võitu minnes tagasi Reformierakonna diktaadi alla," leidis Karilaid. "Valitsuspartnerid, aga ka riigi tippametnikud, näiteks õiguskantsler Alar Karis, on täna tunnustanud peaminister Jüri Ratase juhtimist ning valitsuse tööd laiemalt."

Ainus, mis kõlab Karilaiu sõnul valitsusvahetusest rääkides arusaadavalt, on Reformierakonna liit EKREga, kelleta toimiva parempoolse valitsuse loomine oleks sisuliselt võimatu. "EKRE on Riigikogus käitunud kui Reformierakonna filiaal, mistõttu tundub liit vaatamata suurtele sisulistele erinevustele Euroopa Liidu või kooseluküsimustes tõenäoline. Valijal poleks sellisest valimiste eel kokku klopsitud valitsusest paraku midagi võita," rõhutas Karilaid.

Täna ilmus Eesti Päevalehes artikkel sügisese valitsusvahetuse kuulujutust, mis ringlevat Toompea koridorides.