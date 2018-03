Karjasepasunad ja tuletants kuulutavad teisipäeval kevadet  

"See on viiekümnes kord sel viisil ühiselt kevadet vastu võtta," ütles Kodulinna maja perenaine Tiina Mägi, kelle sõnul toob tänavune kevade algus karjasepasunate kõrval vanalinna tulised tantsud ja kitarrimuusika.

Mägi sõnul on kevade esimese päeva üritused piisavalt mitmekesised selleks, et igaüks saaks endale sobiva leiada. Üritused ise algavad valdavalt veerandtunnil.

"Tänavu algab kevad 18.15 ja sellest tulenevad ka kõik teised algused," rääkis Mägi, kes soovitab kevade esimesel päeval Kodulinna majja juba pärastlõunal sisse põigata. "Haabneeme kooli näitering on kevade saabumise puhul lavastanud spetsiaalse näitemängu "Kolli kalli" ja eelnevate etenduste põhjal kinnitan, et lavastused on vapustavad! Need, kes otsustavad mujale minna ega tule neid vaatama, teevad suure vea!"

Mägi ütles, et kogu ürituse korraldus põhineb suuresti sõprussidemetel. "Üks Kodulinna maja häid sõpru on pikka aega olnud Loewenschede tornis tegutsev asuurkeraamika ateljee," mainis ta. "Nüüd annavad nad kevade saabumisel oma kevadmärgi, mille huvilised savisse sõtkuvad."

Keraamikatuba ja koorid

Linnamüüri kaitsetornis (Kooli 7) asuvasse, asuursiniseid glasuure eelistavasse ateljeesse pääseb pargi poolt Tornide väljakult. "Ajaloolise torni töötoad on teisel korrusel ja kel keraamika vastu suurem huvi tärkab, saab oskusi meie iganädalastel kursustel täiendada," rääkis ateljee üks asutajaid Urmas Puhkan. "Eelteadmisi see ei nõua."

Kunstiakadeemia keraamika eriala lõpetanud Puhkani sõnul täitub siinmail esimese avatud stuudiona tegutsema asunud keraamikute algatusest tänavu 25 aastat. Loewenschede torni andis linnavalitsus MTÜ Asuuritorn kasutusse 2009. aasta kevadel.

Loomaaias viib külastajad kevademärke otsima tuntud zoosemiootik Aleksei Turovski. "Kelle juurde ta täpselt viib, oleneb sellest, missugusel sellil parajasti kevadetorm peal on," ütles Mägi, kelle sõnul saab pileti lunastada Paldiski mnt väravas.

Muidugi kõlab linnas kevade esimesel päeval kaunis muusika. Kullo huvikeskuse noored pianistid ja kitarristid musitseerivad Kullo lastegaleriis (Kuninga 6). Musumäel ootavad kevade saabumist TTÜ koorid, segakoor Noorus ja politsei- ja piirivalveorkester. Kevade tulekust annavad teada Toivo ja Toomas Luhats karjasepasunatel. Linnaelanikke on tervitamas linnapea Taavi Aas.

Talviku esimene reportaaž

"Peame silmas pidama sedagi, millal kevade esimesel päeval päike loojub," ütles Mägi. "Seekord siis 18.34. Tänavu saadame esimese kevadpäikese looja tuletantsuga. Iga kord ei saa me esimest kevadepäikest teele saata, vahel on tulnud ära saata viimane talvepäike."

Seepärast ei alga sündmus Piiskopi aias Toomkiriku taga erandina veerandtunnil, vaid kell 18.30. "Saadame esimese kevadpäikese looja koos ansambliga Igihaljas seitse ja Flameousi tulegrupiga," rääkis Mägi. "Publikut sütitav tants jätkub Kodulinna majas. Eeskava meil ei ole, aga uksed on lahti ja kõik saavad tulla. Kes tahab, see laulgu, kes tahab, see tantsigu, kes tahab, mängigu pilli! Sissepääs tuleb lunastada naeratusega. Kaasa ei tohi võtta halba tuju ja kurja meelt."

Lisaks riigi sajandale sünnipäevale tähistatakse Kodulinna majas (Gümnaasiumi 3) veel üht toredat juubelit. "See on meil viiekümnes kord sel viisil ühiselt kevadet vastu võtta," ütles Mägi. "Me alustasime ETV-s seda traditsiooni aastal 1968. Esimene kord oli siis, kui noor Mati Talvik tuli sõjaväest ja meie noortesaadetes ootasime oma perre toredat poissi. Kevade vastuvõtust sai Talviku esimene suurem telereportaaž. Mida aga tähendab teine võrdlusmärgi tagune 100+50, selgub hea üllatusena kohapeal."