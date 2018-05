Kas E-ühendite märkimine pudelitele soodustaks karskust?

Karskustegelane Lauri Beekmann kirjutas mõned nädalad tagasi kingitusest, mis alkotootjatele tehtud: erinevalt muust toidukaubast ei nõuta alkopudelil koostisosi ega toitumisalast teavet.

Beekmannile võiks lisada, et kui vein sisaldab sulfiteid ehk bakterite vohamise piiramiseks lisatud väävliühendeid, siis seda üldiselt ka pudelil märgitakse, aga see on ka enam-vähem kõik. Kuigi toidus leiduvat sulfiteid märgatavalt rohkem kui õlles-veinis, on sel juhul tegemist suhteliselt ebatervislike ehk eeltöödeldud toitudega. Väävliühendid soodustavad näiteks astmat, lisaks olevat tegemist olulise allergeeniga. Aga võib-olla ongi nii, et pudelile märgitud E220, E221, E228 ja igasugused võimalikud muud E-d, millele lisandub hirmutav hulk kaloreid, mõjuks näiteks aktsiisidest tõhusama alkopiiramisvahendina?