Kas Eestit võib ähvardada veekriis nagu Poolat?

"Tallinna linna vee tarbimine on võrreldes muu Eestiga erinev, sest kasutame 90% ulatuses tarbijate varustamiseks just pinnavett. Loomulikult oleme väga sõltuvad sellest, mis pinnavee kogudega toimub ja kui palju on meie pinnaveekogudes vett," vastab Tallinna Vee esindaja Eliis Vennik.

Paljudes linnades üle maailma otsitakse tekkinud veekriisidele lahendusi, kui häid kiireid tulemusi ei tasu loota. Veenappus on teemaks kogu maailmas ja selles valguses paneb Tallinna Vee kommunikatsioonijuht Eliis Vennik inimestele südamele, et vee sääst ja arukas tarbimine on tähtis ka Eestis.

"Loomulikult peavad eesti inimesed selle teema peale mõtlema, juba ainuüksi keskkonna säästmise pärast aga see on ainult üks mündi külg – see on ka enda kodune kokkuhoid ja sääst," ütles Vennik. "Praegu on tallinlaste veetarbimine Euroopa keskmine, 90 liitrit ööpäevas inimese kohta. Selle numbriga pole me kõige suuremad laristajad, aga pole ka kõige säästlikumad kasutajad."

Vastuoksa arvamusele, et vee-ettevõttele võiks sobida ohjeldamatu veetarbimine ütleb Vennik, et nii see pole. "Usun, et meie inimesed käituvad veetarbimises arukalt. Loomulikul oleme läbi aastate proovinud inimesi julgustada säästlikumalt vett tarbima ja jaganud väikeseid soovitusi, kuid veetarbimine on olnud läbi aastate stabiilne ja vähe kõikuv," selgitas ta. "Julgustame ikka inimesi, kellel on aed, kastmisvett koguma tünnidesse, lillede kastmiseks ei pea ju kasutama veepuhastusjaama filtreeritud vett."

Looduslik foon

Vennik ütles, et Eesti on küllaltki niiske piirkond. "Meil on õnneks palju soid, rabasid, järvi, jõgesid –Poola olukorraga ma otsest paralleeli ei tooks. Ma ei saa öelda, et pinnavee mahud oleks hakanud meil vähenema," kinnitas ta. "Tallinna linna vee tarbimine on muu Eestiga võrreldes erinev, sest meie kasutame 90% ulatuses tarbijate varustamiseks just pinnavett. Samas teised piirkonnad kasutavad sageli just põhjavett. Kui me Ülemiste järve vett juurde suuname veehaardesse, siis me peame seda silmas pidama, et me mingil juhul loodust sellega ei kahjustaks ehk meil on vee erikasutusloaga väga täpselt ette nähtud kui palju ja kus kohas, mis piirini tohime neid veetasemeid alandada, et looduse normaalne rütm ei saaks häiritud. Meil on kõik kontrolli all, saame linna normaalselt joogiveega varustada, ilma, et loodus oleks ohus või me oleksime kuidagi veevarude piirile ohtlikult lähedal. Meil on ainult mõned piirkonnad nagu Nõmme, kus põhjavesi on peamiseks allikaks. Loomulikult oleme väga sõltuvad sellest, mis pinnavee kogudega toimub ja kui palju on meie pinnaveekogudes vett."

Kuumad suved

Eelmise aasta kuiv suvi tingis vajaduse Paunküla veehoidlast tubli koguse vee kasutamist. Veetase langes hoidlas pärast seda rekord madalale tasemele ja kohalikud elanikud olid ehmatanud nähes suures mastaabis paljastuvaid kaldaid. Venniku sõnul veehoidlat siiski paljude arvamuste kiuste kuivaks ei lastud. "Veehoidlad ongi tehisveekogud, mis ongi selleks loodud, et joogivett sinna koguda ja siis linna suunata. Tegu ei ole naturaalse järvega. Veehoidlasse juhitakse kanalite kaudu pinnavett ja me hoiame väga hoolega kontrolli all, kui mitu sentimeetrit ja millal seda vett võetakse ja juhitakse Ülemiste järve. Usun, et eelmise aasta Paunküla vaatepilt oli kohalike inimeste jaoks harjumatu ja paisjärv oli kuivem kui pika aja jooksul olnud oli, tegelikult oli kõik kontrolli all ja mingit ohtu või riski loodusele ei olnud," selgitas Vennik. "Juba eelmise aasta lõpul hakati Paunküla veetaset tasapisi kasvatama. See ei ole selline protsess mida saaks üleöö teha. Me ei saa ümberringi jõgesid veest tühjaks laste seetõttu, et oma veehoidlat täita. Seetõttu neid ettevaatlikus, rahulikus tempos täidetud on."

Rääkides vee säästmisest, keskendutakse sageli lihtsamatele igapäevatoimetustele nagu nõude pesemine, duši all käimine ja isegi hammaste pesu.

Kuigi iga väiksemgi panus loeb ja arutu raiskamine ei ole mingil juhul mõistlik, kulub maailma aastasest värske vee kasutusest vaid veidi alla 10% kodus. Keskmiselt kulutab eestlane päevas ligikaudu 90 liitrit vett. Samal ajal ligikaudu 70% veest kasutatakse põllumajanduses ja 20% tootmises.

Hea teada