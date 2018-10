Kas loomeliitude nõue on õiglane?

Loomeliidud kurdavad, et kuigi Euroopa Liidus on see nõutav, pole Eestis valitsused suutnud korraldada tasude kogumist isiklikus kasutuses salvestusseadmetelt ja -kandjatelt.

Loomeliidud kurdavad, et kuigi Euroopa Liidus on see nõutav, pole Eestis valitsused suutnud korraldada tasude kogumist isiklikus kasutuses salvestusseadmetelt ja -kandjatelt.

Euroliidus on enim levinud süsteem, kus tasu on juba seadme hinnas. Eestis on vastavas määruses, mille järgi loomeinimesed peaksid tasu saama, kirjas vaid VHS-kassett, makilint ja CD-plaat, ehkki praegune küberajastu võimaldab veel lugematu arvu levivõimalusi. Kuna Eestis pole nutiseadmeid jm seoses autoritasudega maksustatud, nõuavadki loomeliidud riigieelarvest ehk sisuliselt maksumaksjalt 38 mln eurot.

Spekuleeritakse, et kas või nutiseadmed võivad loomeliitude nõude tõttu 5% kallimaks muutuda. Samas muutub järjest popimaks muusikakeskkond Spotify, mis reklaamis end lausega, et "unusta Youtube, piraatlus ja meeletud plaadikogud". Tehnoloogiaajakirjanik Hans Lõugas väidab, et pooled Eesti Spotify kasutajatest maksavad selle eest kuutasu, mitte ei kuula muusikat tasuta koos reklaamidega. See siis tähendaks, et algul maksad 5% näiteks rohkem sülearvuti eest autorite hüvituseks ja siis veel kord Spotifyle? Samas puudutab muusika kopeerimine näiteks mp3-ks ühe uuringu järgi vaid 41% tarbijatest – mis omakorda paneb küsima, et mille eest peaks lisatasu maksma ülejäänud 59%.