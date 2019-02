"Kõige probleemsem on pigem intervjuu, sest seal on väga selgelt loetletud vallajuhi saavutusi üsna kriitikavabal ja mahukal moel," kritiseerib valimiste valvur Andrei Liimets viimast Viimsi Teataja numbrit, kus ilmus pikk intervjuu ja seitse fotot riigikokku kandideeriva ja Viimsi valla esimehe kohalt lahkuva Siim Kallasega. Ka Erakondade Järelevalve Rahastamise Komisjoni ERJK aseesimehe Kaarel Tarandi sõnul hakatakse komisjonis Kallasega seotud Viimsi Teataja küsimust menetlema.

Viimases Viimsi valla lehes ilmus pikk intervjuu vallavanema reformierakondlase Siim Kallasega, kes teatavasti kandideerib Tallinna piirkonnas Riigikokku. Kuna riigikontroll ja ERJK on poliitikute sellist reklaami tauninud, küsis Pealinn Kaarel Tarandilt, kas ERJK plaanib Reformierakonnale vallalehes tehtud reklaami eest ka arve esitada.

Erakondade Järelevalve Rahastamise Komisjoni (ERJK) aseesimees Kaarel Tarand ütles, et on olukorrast täiesti teadlik. "Viskasin sellele lehele ka pilgu peale ja minu isikliku arvamuse järgi on seal materjali küll, mida arutada. Tegeleme kõigiga võrdselt ja kui asja on, siis tuleb seda arutada," täpsustas Tarand, kelle sõnul on neile tulnud ka kiri Viimsi Teataja kohta. " ee oli küll rõhuasetusega, et avaldaja on saatnud selle vallavolikogule hindamiseks ja meie saime n-ö koopia sellest või teadmiseks võtmiseks. Aga isegi teadmiseks võtmiseks esitatuna tegeleme me sellega."

Et komisjon veel koos pole istunud, siis esialgu komisjoni seisukohta ei ole. ERJK seisukoht kujuneb komisjoni koosolekutel kui tehakse kollektiivne otsus, kas mingisugust asja menetleda või mitte. Tarand kinnitab, et komisjon käsitleb kõiki sisse tulnud küsimusi ja pöördumisi ning seejärel hindab neid – iga pöördumine saab vastuse. "Oleme teinud ka omal initsiatiivil suuremad uuringuid ja meediamonitooringuid sh näiteks omavalitsuste väljaantavate infolehtede osas. Kavatseme seda ka tulevikus teha."

Ka Vabaühenduste Liidu juures tegutsevad valimiste valvurite tööd koordineeriva Andrei Liimetsa sõnul tuleb valvurite ametlik seisukoht nädala teises pooles. "Lühidalt võin öelda, et hea toon see kindlasti ei ole ja teavituse alla ei lähe," räägib Liimets.

"Isegi see, et seal neid pilte nii palju on, ei ole kõige suurem probleem. Meie jaoks kõige probleemsem on pigem intervjuu, sest seal on väga selgelt loetletud vallajuhi saavutusi üsna kriitikavabal ja mahukal moel ning seda on raske pidada valimiste eel lihtsalt teavituseks." Liimetsa sõnul kipub intervjuu minema isikliku kampaania alla. "See, et neid pilte nii palju oli, võimendab seda tunnetust."

Näiteks esitas ERJK eelmisel aastal Tallinna linnapeale Taavi Aasale arve selle eest, et Stolitsa uudises mainiti teda kui võimalikku linnapeakandidaati.