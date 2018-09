Kasvav elanike arv tähendab uusi lasteaedu ja rannahooneid

Veel tänavu läheb remonti lasteaed Järveotsa teel ning lähitulevikus võib uus lasteaed kerkida ka Tiskresse.

"Haaberstis elab palju lapsi, kes kõik ootavad oma kodukanti lasteaeda," ütles abilinnapea Eha Võrk, lisades, et järgmine lasteasutus võib kerkida Tiskresse.



"Detailplaneering lubab sinna ehitada kahekorruselise lasteaed-algkooli hoone, kuid oleme mõelnud ka ühekorruselise hoone peale," lisas linnaosavanem Marek Jürgenson. "Igal juhul sobitame hoone kenasti loodusesse ja projekteerimistingimustega säilitame nii palju puid, kui võimalik."



Kakumäel praegu kohtadest puudus



Kui uues Haabersti Veerise lasteaias on 130 kohta, siis Tiskre 21 krundile rajatavas hoones võiks neid olla kuni sada. "Ümberkaudu on noored pered," nentis Jürgenson. "Hoone valmides saab Tiskre laps jalgsi kooli tulla ja koolist koju minna. Pigem tuleks siia nn külakool, kuhu ei peaks vanemad tingimata autoga sõitma."



Lasteaed võiks kerkida erafirma kaasabil. Linn panustaks Tiskre tee uuendusse, samuti laseks ehitada jalakäijatele kõnnitee. Võrgu sõnul ongi teede ehitus uue lasteasutuse kerkimise eeldus.



"Kuigi Õismäe lasteaedades on lasteaiakohti praegu ülegi, on Kakumäe-Tiskre piirkonnas kodulähedastest lasteaedadest ikkagi puudus," ütles ka Jürgenson. "Koolilapsi võtaks uus hoone vastu esimesest viienda klassini".



Lasteaed läheb remonti ka Järveotsa teel. "See juhtub veel tänavu," mainis Jürgenson. "Järgmisel aastal peaks maja valmis olema ja siis on meil üks suur lasteaed juures. Aga see ei tähenda, et mingis teises lasteaias jäävad rühmad tühjaks."



Kahe aasta jooksul on Haabersti elanike arv kasvanud enam kui 1100 inimese võrra. Jürgensoni sõnul areneb jõudsalt näiteks kogu Harku järve piirkond. "Praegune tühi paik Harku järvest kesklinna poole saab sadade linlaste uueks elupaigaks," ütles ta. "Merko hakkab sinna ehitama kortermaju, kokku lisandub üle 300 korteri. Ja kui vaatame, et Mustamäe serv on jõudnud juba täpselt vastu Haaberstit, siis küllap ka näiteks paljud Pöörise tänava lapsed hakkavad käima Haabersti lasteaedades. Nii et ma ei näe, et lasteaedades ka tulevikus liialt palju vabu kohti saaks olema. Linnaosa areneb äärmiselt kiiresti!"



Koostöö erafirmadega



"Et noori tuleb Haaberstisse juurde, plaanime ehitada noortekeskusele nüüdisaegsed ruumid ka Haabersti sotsiaalkeskuse juurde," ütles Võrk. "Samuti näeb algatatud detailplaneering ette rannahoone ehituse Kakumäele, seda erafirmade kaasabil. Koostöös erafirmadega plaanime uue rannahoone ehitada veel Stroomi randa. Selline mudel ei koorma linna rahakotti ja objektid saavad kiiresti valmis."