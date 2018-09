Kaul Nurm lubab Vabaerakonna juhtimise avatumaks muuta

"Minu valituks osutumise korral erakonna esimeheks toon ma kaasa uued olulised rõhuasetused. Me tuleme kodanikele lähemale nende toimetuleku ja igapäevaelu küsimustes ning asetame oma poliitika kujundamise keskmesse hariduse, tervishoiu ja pensioni teemad," rääkis Nurm.

Vabaerakonna pühapäevasdel erakorralisel üldkoosolekul erakonna juhiks kandideeriv Kaul Nurm lubab valituks osutumise korral muuta partei juhtimise senisest avatumaks, vahendas BNS.

"Olen esitanud oma kandidatuuriga Vabaerakonna tänasele juhile Andres Herkelile tõsise väljakutse. Suurel hulgal vabaerakondlastel oli sisuliselt valida, kas lüüa erakonnale käega, või saavutada siiski suurem roll ja sõnaõigus erakonna juhtimises. Usust selle erakonna väärtustesse ja tulevikku me valisime viimase. Me muudame seda erakonda," märkis Nurm.

"Minu valituks osutumise korral erakonna esimeheks toon ma kaasa uued olulised rõhuasetused. Me tuleme kodanikele lähemale nende toimetuleku ja igapäevaelu küsimustes ning asetame oma poliitika kujundamise keskmesse hariduse, tervishoiu ja pensioni teemad," rääkis Nurm.

Tema sõnul peab ta Eesti riigi, rahva ja majanduse head käekäiku võimalikuks üksnes osalemisega ülemaailmses tööjaotuses, sealhulgas Euroopa Liidu majandus- ja rahandusliidus. "Jaatades Euroopa ühisturu arendamist ja õiglast vabakaubandust ei toeta me samal ajal Euroopa poliitilist föderaliseerumist. Me toetame rahvusriikide Euroopat," rõhutas Nurm.

"Fiskaalpoliitikas seame me prioriteediks tööjõumaksude olulise alandamise. Meie hinnangul võiks riik jagada koos ettevõtjatega tööjõumaksude alandamisel ettevõtluse riske, kuid maksustada selle võrra rohkem äritulemit ja kommertskinnisvara," selgitas Nurm oma vaated.

Ta lubab tuua olulise kursimuutuse regionaalpoliitikasse, kui jagatakse Eesti majandusterritooriumi Euroopa Liidu struktuurifondide toetuste taotlemisel ja rakendamisel kaheks: majanduslikult enamarenenud Tallinn ja vähemarenenud muu Eesti. Reformierakonna, Isamaa, sotside ja Keskerakonna Tallinna-keskse regionaalpoliitika jätkumine läheb maksumaksjale uuel finantsperioodil maksma rohkem kui üks miljard eurot, märkis Nurm.

"Eesti e-riigi teenused on valdavalt pärit 2000-te algusest, need on nii tehnoloogiliselt kui kontseptuaalselt kiiresti vananevad ja need vajavad kaasajastamist. Tänane valitsus pole selle ülesandega aga hakkama saanud ning käib degradeerumine. Isegi kiiret inertnetiühendust pole suudetud tänaseni iga kodaniku majapidamiseni viia, kuigi selle projektiga alustati juba 2009. aastal," loetles Nurm praeguseid probleeme, mis vajavad lahendamist.

"Me tuleme valimistel välja ka väga põhjaliku ökoloogilisel tasakaalul põhineva elukorralduse ettepanekutega alates kliimakokkuleppe eesmärkide sisustamisest ja lõpetades ringmajanduse, taastuvenergia, plastikureostuse või pakendiringluse teemadega," lubas Nurm.

Tema sõnul jätkab Vabaerakond euroopalike väärtuste – inimõigused, põhivabadused, demokraatia, võrdõiguslikkus ja õigusriik – kaitset. "Samas toetan ma erakonna senist rahvuslik-konservatiivset joont eesti keele ja kultuuri kaitsmisel ja arendamisel, perepoliitikas ning kodakondsus-, immigratsiooni- ja lõimumispoliitikas. Ma nõustun olulises osas ka meie erakonna senise välis- ja kaitsepoliitika ning sisejulgeoleku põhiseisukohtadega," ütles Nurm.

"Esimehena jätan ma ukse lahti võimalikuks koostööks sõltumatutele kodanikele, kohalike omavalitsuste valimisliitude ja muude ühiskondlike organisatsioonide esindajatele, ning Elurikkuse ja Eesti 200 erakondade moodustajatele," märkis Nurm.

"Kes iganes võidab täna esimehe valimised, see toob Vabaerakonna ühtse meeskonnana, täisnimekirjaga ning kõiki riigi juhtimiseks vajalike kompetentse sisaldava täismahus valimisprogrammiga 2019. aasta märtsikuus toimuvatele riigikogu valimistele. Vabaerakond saab täna uue hingamise ja selles protsessis ei ole enam kaotajaid," lisas Nurm.