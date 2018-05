Keeleinspektsioon saab ingliskeelse teeninduse kohta üha enam kaebusi

Kaebuste arv, mida keeleinspektsioon saab ingliskeelse teeninduse kohta söögikohtades, hotellides ja mujal, on aastatega kasvanud.

"Minu mäletamist mööda tulid esimesed kaebused ainult inglise keelt oskavate teenindajate kohta aastail 2005-2006. Kui neid kontrollima asusime, saime kohvikupidajailt riielda: mis eesti keelt te nõuate, olete nüüd Euroopa Liidus ja peate korralikult inglise keelt oskama," rääkis ERR-ile keeleinspektsiooni peadirektor Ilmar Tomusk ning lisas, et sel ajal olid siiski üksikud kaebused, viimastel aastatel on neid olnud rohkem.

Mullu ja tänavu on ingliskeelsete teenindajate pärast tulnud kaebusi kolme kiirsöögikoha, kümne restorani, kolme hotelli ja ühe lehekioski kohta. Mitmeid kaebusi on Tallinna vanalinna suveniiripoodide kohta. Keeleinspektsioonil on seejuures kohustus kõikidele kaebustele reageerida.

Tomuski sõnul ei aita mõnikord klienti ka hea inglise keele oskus, sest teenindaja jaoks on inglise keel võõrkeel, mis pole kõige paremini selgeks õpitud. Aeg-ajalt tuleb aga ette ka seda, et klient tõlgendab teenindaja aktsenti keeleoskamatusena.

Tomusk märkis, et viimastel aastatel on ingliskeelseid teenindajaid rohkem – üsna tihti on tegemist ka paariks-kolmeks kuuks Eestisse tulnud hotelli- ja toitlustusvaldkonna praktikantidega. Sellistel puhkudel küll töötajale ettekirjutust ei tehta, kuid tööandjal lasub jätkuvalt kohustus tagada eestikeelne teenindus ka siis, kui mõned teenindajad eesti keelt ei oska.

"Paneksin tööandjatele südamele, et paljudel juhtudel jääks kaebused esitamata, kui teeninduses järgitaks hea teeninduse tavasid. Kindlasti ei tohiks teenindaja teha kliendile etteheiteid, kui see ei oska keelt, mida oskab teenindaja," ütles Tomusk ERR-ile.

Ka tuleks Tomuski sõnul mõelda sellele, et kuigi paljudes hotellides ja restoranides on suurem osa klientidest välismaalased, tuleb eestlastest klientidesse suhtuda niisama hästi kui välismaalastesse – see käib nii eestikeelse teabe kui ka teeninduse kohta ja selles osas on Tomuski kinnitusel veel arenguruumi.