Kehakeele ekspert: Aivar Mäe ei pea seksistlikku käitumist millekski

"Aivar Mäe käitumine peegeldab patriarhaalsust. Ta on patriarh, kes perekonnas vastu vaidlemist ei salli," kommenteeris Eesti Ekspressi avaldatud videot analüüsinud psühholoog ja kehakeele ekspert Atali Stahlman.

Videost on psühholoogi sõnul näha, et Mägi tunneb end ebamugavalt. "Ta on ehmunud, hääl väriseb ja ta võttis koheselt suletud asendi, kaitsepositsiooni."

"Mida rohkem aeg edasi läks, seda rohkem ta jõudu sai ning kaitse muutus rünnakuks," kirjeldas psühholoog. "Ta on väga impulsiivne ja kehtestab end mehena jõuliselt."

Stahlman lisab, et kui tegemist oleks empaatilise inimesega, kes oskab end teise inimese olukorda panna ja tahab aru saada, siis ta oleks vabandanud, mitte rünnanud. "Ta ei tundnud kaasa inimestele, kes oma lugu jutustavad, vaid ründas neid," rääkis Stahlman. "Peale küsimust, kas ta on küsinud töötajalt, millal ta viimati vahekorras oli, muutus tema kõnepruuk agressiivseks. See küsimus puudutas teda väga, sest ta kaotas natukene kontrolli ning kasutas väljendeid nagu "halloo", "puhta loll", "enesetapp". Kas küsimus puudutas teda niivõrd, sest selline olukord on juhtunud või on asi hoopis ehmatuses, on raske öelda."

Vabandus ei tundu siiras

Mäe hilisemat vabandust Facebooki vahendusel ei pea psühholoog siiraks. "Ta siiski arvab, et pole midagi väära teinud. Ta naeruvääristas #MeToo liikumist, mis viitab sellele, et ta ei pea seksistlikku käitumist millekski ning tegemist on tema tavapärase käitumisega, millega ta vähemalt enda arvates on seni edukas olnud." Stahlman lisab, et ilmselt oli hilisem vabandus suhtekorraldaja töö. "Väga hea, et ajakirjanik videointervjuu tegi. Sealt on suhtekorralduse filter vahelt ära jäänud."

Kehakeeleeksperdi sõnul oli intervjuu väga tõetruu. "Mägi ei valetanud, vaid rääkis ausalt. Leidis igale küsimusele vastuse. Tunnistas, et oli justkui kõike teinud, aga põhjendas ja kaitses end. Küsimusele, kas ta on kellegi tagumikku puutunud, järgnes muie ning vastus "vist ei ole", millest võib järeldada, et ta on seda teinud, aga kas teatris või mujal, seda ei tea."

Stahlman toob välja, et Aivar Mäe õigustab oma käitumist teatrikeskkonnale spetsiifilise õhkkonnaga, mis ei ole ehk nii ametlik kui mõnes teises töökohas. Ta nimetab kollektiivi perekonnaks, kuid samas ründab neid samu nö perekonnaliikmeid, mitte ei ürita neist aru saada. "Ta ei öelnud, et läks naljaga üle piiri, et tunneb end halvasti kui on pannud naised ebamugavasse olukorda. Väidab, et kõik, mis on olnud, on olnud okei, kuna pole olnud vastuväiteid. Tema sõnul on inimesed lahkunud kui pole seltskonda sulandunud."

Sõnad, mida Mäe töötajate kohta kasutab on "pahatahtlik", "töölepingu lõpetamine" ja "kättemaks". "See on vastuoluline, et ta väidab justkui kõik inimesed oleksid rahul ja keegi pole teda käitumise ebasobivusest teavitanud, kuid samas arvab, et tegu võib olla kättemaksuga. Ka kättemaksul peab ju olema põhjus, ju siis inimesed on end kollektiivis halvasti tundnud ja nendega on valesti käitutud."

Klassikaline #MeToo juhtum

Stahlmani sõnul on tegu klassikalise #MeToo juhtumiga, sest sarnaste juhtumite puhul on samuti saanud valesti käitunud võimupositsioonil olevad inimesed aastaid oma mustrit jätkata. "Nad arvavad, et selline käitumine on okei, sest inimesed naeratavad vastu. Nad tunnevad end jumalana taevas, kes teevad kõike hästi ja meeldivad inimestele."

Stahlman lisas, et kindlasti leidub ka inimesi, kellele juhi selline käitumine võibki meeldida, kuid inimeste isiklikku ruumi tuleb tunnetada. "Lähedusel ja lähedusel on vahe. Sellises kohas ei saa väga familiaarseks minna. Igale inimesele peab jääma oma väärikus ja intiimtsoon."

Psühholoogi arvates peaks juht, kes on selliselt inimeste isiklikku ruumi eiranud, tagasi astuma. "Kui inimene on pidevalt teise inimese intiimtsooni ületanud, siis alluvad ei julgegi vastu hakata, sest siin ühiskonnas peab ju kuidagi ka ära elama," viitab ta eesti kultuuriringkonna väiksusele ja sellele, et inimesed võivad oma töökoha kaotamise pärast muretseda.

22. juunil Eesti Ekspressis ilmunud artikli teatel on rahvusooper Estonia direktor Aivar Mäe alandanud ja ahistanud aastaid naiskolleege. Aivar Mäe peab ahistamissüüdistusi pahatahtlikuks. Rahvusooper Estonia nõukogu esimehe sõnul ei tolereeri nõukogu Eesti Ekspressi artiklis kirjeldatud käitumisviisi. Aivar Mäe jääb nõukogu otsusega esialgu ametisse, kuid uuel nädalal kohtub nõukogu uuesti ning kutsub appi ka usaldusisiku.