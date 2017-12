Keila üleskutse end õigete andmetega rahvastikuregistrisse kanda, on tõstnud Keila linna elanike ametliku arvu ligilähedale linnarahva tegelikule arvule. Lootus on aasta viimase kahe päevaga jõuda isegi 10 000 elaniku piirini, millest on puudu vaid 68 inimest.

Keila linnapea Enno Felsi sõnul on täna veel tööpäev ja kes soovib sissekirjutust muuta linnavalitsuses kohapeal, jõuab veel enne 15:30 kohale tulla. "Õnneks on meil ka e-riigi võimalused, mis võimaldavad inimestel end Keila elanikuks registreerida ka nädalavahetusel. Oluline on, et avaldus kannaks veel selle aasta kuupäeva," selgitas linnapea. Jõulude ajal kasutasid inimesed seda võimalust aktiivselt ja nii ootas näiteks pühade järgselt vormistamist ligi 40 riigiportaalis tehtud avaldust.

Felsi sõnul on taunimisväärne, kui omavalitsused elanikelt saadava maksutulu jahil kutsuvad üles fiktiivsetele sissekirjutustele. "Fiktiivsed sissekirjutused on just see pahe, mille vastu me võitleme ja mis Keila tulubaasi on kahjustanud. Ka eile tegi Eesti suurim omavalitsus endale reklaami ja agiteeris inimesi sinna sisse kirjutama, märkimata, et sissekirjutuse aluseks ja eelduseks on peab olema elukoht kõnealuses omavalitsuses, mitte soov võimalikult palju nänni saada," ütles Fels.

Eraisiku tulumaks on oluline osa omavalitsuse eelarvest ning see laekub sellesse omavalitsusse, millesse inimene on 31. detsembri seisuga sisse kirjutatud. "Sisuliselt on Keila linna pakkumine aususe eest 10%-line tulumaksu tagastus. Kuna elaniku aastane maksutulu linnale on ca 1000 eurot, siis anname me sellest 100 eurot ehk 10% inimesele tagasi, tänuks kodukoha arengusse panustamise eest," selgitas Keila linnapea.

Keila linn alustas novembris kampaaniat, et saada elanike registrisse tagasi faktilised Keila elanikud, kes Tallinna tasuta ühistranspordi kasutamiseks on ennast fiktiivselt pealinna sisse kirjutanud. Iga enne aasta lõppu Keila elanikuks registreeriv inimene saab linnalt sada eurot. Kõikide linnaelanike vahel loositakse välja täiendavaid auhinnarahasid ja SPA-pakette.