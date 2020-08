Kelmused jätkuvad: Tallinnas said kurjategijad saagiks üle 3000 euro

Mõlemal juhul esinesid kelmid pangatöötajana. Ühel juhul palus seni tabamata kurjategija avaldajal telefoni teel internetipanka sisse logida, et kontrollida kahtlaseid tehinguid. Hiljem avastas kannatanu, et tema kontodelt on kokku kadunud ligi 2400 eurot.

Viimastel nädalatel Eestis hoogsalt tegutsenud telefonikelmid jätkasid tegevust, kui kaks tallinlast jäid ilma kokku enam kui 3000 eurost, vahendas BNS.

Politsei alustas kuritegude kohta menetlused esmaspäeval ning mõlemal juhul esinesid kelmid pangatöötajana. Ühel juhul palus seni tabamata kurjategija avaldajal telefoni teel internetipanka sisse logida, et kontrollida kahtlaseid tehinguid. Hiljem avastas kannatanu, et tema kontodelt on kokku kadunud ligi 2400 eurot.

Teisel juhul väitis kelm, et keegi on ligi pääsenud kõne vastu võtnud inimese pangakontole. Avaldajal paluti läbi Smart-ID siseneda internetipanka, et asjaolusid kontrollida. Hiljem avastas kannatanu, et tema kontolt on kadunud 808 eurot.