"Oleme jätnud pikalt vaesemad elanikkonna grupid Eestis tähelepalepanuta ja see mis praegu ühiskonnas toimub on varasemate tegemata jätmiste tulemus," kinnitas sotsiaalminister Tanel Kiik Arvamusfestivalil toimunud debatil.

Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid, sotsiaalminister Tanel Kiik (Keskerakond), Euroopa Parlamendi saadik Urmas Paet (Reformierakond), riigikogu liige Eerik-Niiles Kross (Reformierakond) osalesid aravamusdebatil. Vestlust juhtis Eesti Päevalehe ja Delfi valimiste projektijuht Raimo Poom

Jaanus Karilaid: Parlamendi valimise tulemused on näidanud, et polariseerimine oli juba ühiskonnas varasemalt, nüüd on jõudnud see avalikuse ette ja imestada pole midagi. Need erinevate ootustega valijate hulgad olid olemas juba ammu. Valitsuse tegemise tulemustest rääkides usun, et väikestest sammudest saavad alguse muutused. Need millega ministrid igapäevaselt tegelevad, neist tuleb Eesti edulugu aga sellest ei taha meedia midagi teada. Küsimusele kas suudame EKRE taltsutada võin äelda, et suutsime Reformierakonna taltsutada, saame EKREga hakkama.

Urmas Paet sõnas valitsuse tegevust 100 päeva jooksul kommenteerides, et kahjuks on valitsuse tegemisi takistanud ja saatnud skandaalikesed ja erinevad ütlemised.

Eerik-Niiles Kross (Reformierakond): Ajakirjanduses käib kahjuks poliitiline debatt, kuidas opositsioon tahab valituse tegemisi kaaperdada. Samas on EKRE küüniliselt üle võtnud kommunikatsiooni vahendamise rolli. Hindan valitsuse senist tegemist hindega 4-.

Publikust märkus: EKRE edule on aidanud kaasa varasemate aastate Reformivalitsuse tegemised.

Karilaid: EKRE tegemisi on tugevalt müstifitseerinud meedia. Toon näite, kus paar nädalt enne valimisi tehti politseisse valeavaldus, et EKRE kirjaga särkides inimesed kimbutavad mustanahalisi.

Paet: See mis on poliitilises kultuuris toimunud, see on tugev tagasiminek. Kahjuks mitte ükski minister tagasi ei astu peale neid väljaütlemisi, mida oleme kuulnud 100 valitsuspäeva jooksul.

Karilaid: Selles Paeti märkuses on ühisosa palju, aga ma ei saa olla nõus EKRE müstifitseerimisega. See mis toimub maapiirkondades, elanikkonna vaesustumine-ääremaastumine. Sellel on suur põhjus, miks EKRE on saanud neis piirkondades nii suure kandepinna.

Poom: Tahan peaministri parteid natuke grillida. See sõnavaht, mis valitsuse tegemisi saadab, see varjutab muid tegemisi. Raha teil valitsuses ka pole, et sügisel näiteks kliimaprobleemide lahendamisel reaalseid tulemusi teha.

Karilaid: me oleme tõsiselt vaadatnud üle kõik olulised valdkonnad: tervishoiu, energiavaldkonna teemad. See, et 28 aastat on suured ja olulised teemad olnud lahendamata või poolikult tegeletud, ja nüüd oodatakse meilt 100 päevaga kõige selle lahendamist.

Kui vaatan ajakirjanike küsimusi, siis näen et meile on pandud tohutu potentsiaal. 15. oktoober on meil suurtest otsustest olulised otsused langetatud.

Paet: Tahan rõhutada, et millist atmosfäri kujundatakse Eestis, selles on valisusel peavastutus. Mida tänane valistus sügisel üritab kokku leppida on nende esimene eelarve – see on esimene tõekriteerium. Taha rõhutada muret, et rumal, halvasti öeldud sõna ei tapaks head ära.

Kiik: Kui vaadata sõna või teo olulisust, olen seda meelt, et tuleks vaadata tegusid aga see ei õigusta väljaöeldud ebakorrektseid mõtteid või veebis avaldatud sõnavõttusid.

Kross: See, et Eesti sai Euroopa julgeoleku nõukokku on väga suur samm aga see pole praeguse valitsuse tegu.

Karilaid: Kui otsida õigeid aspekte, saab leida positiivseid aspekte, näiteks Tallinna Sadama üks funktsinääre Hans Hanschmidt ütles, et praegune valitsus on palju parem kui varasemad.

Kui räägime reformierakonna parketikõlbulikusest, siis on näha, et paregu toimub selles parteis kas nahavahetus või mingi suurem muutus, kust lahkuvad nimekad poliitikud Palling jms.

Paet: Tanel Kiik on üks normaalsemaid poliitikuid Eestis. (Aplaus publikust). Tuleks tervikpilti hinnata, lahutada poliitiline vaade isikust ja suhelda viisakas lugupidavas stiilis. See peaks olema norm.

Kiik: Meie eesmärk on läbi viie valitsuse olnud valitsust hoida, me pole kunagi valitsust lõhkunud. Ma suhtlen iga nädal kõigi erakonna esindajatega ja kui keegi tahaks seda pidada uuteks koalitsiooni läbirääkimisteks, siis on see nende enda fantaasia küsimus.

Poom: Peaminister Ratas ennustas, et valistus kestab oma nelja-aastase mandaadi lõpuni. Palun publikul näidata, kas arvate sama. Näen, et hääletajaid on pea võrdselt.

Küsimus publikust: Kuidas on EKREga koalitsioonis olemine kasulik Keskerakonnale?

Kiik: Peame vaatama, kuidas ehitada seda riiki laiemalt. Küsitlus, kuidas Eesti elanikud on rahul valitsuse ja peaministriga, on tulemuseks kümnepunktine tõus. Eelmine valitsus kahjuks sai valijatelt korvi ja kaotas tugevalt mandaate ja EKRE sai tugeva võidu ja sai lisaks 12 saadikukohta.

Kross: Oleme valitsuse jaoks opositsioonis liiga tugev partei. Meie toetus, mis on kerkinud üle 40%, näitab seda.

Karilaid: Pean sulle ütlema, et reitingute protsendiga pole opositsioonis midagi ära teha.

