Keskkonnateemaline tegevustelk „Hoia merd“ ootab külastajaid sellel nädalavahetusel, 27.-28.juulil, Pikakari rannas.

Tegevustelk on mõeldud nii peredele kui ka tervisesportlastele, kes hoolivad loodusest. 27.- 28. juulil on Pikakari rannas tegevustelgi teemaks “Kuidas targalt tarbida”. Lastele pakutakse meisterdamisvõimalusi taaskasutatavatest materjalidest, saab ka mängida lauamänge Memoriin ja Reis ümber keskkonna. Arutletakse õigete ja valede valikute üle poes. Samuti on võimalik ajateljel ära arvata kui pikk võiks olla mõne loodusesse sattunud eseme eluiga.

Pernova Hariduskeskuse poolt korraldatav keskkonnateemaline kampaania „Hoia merd“ on eelnevatel juulikuu nädalavahetustel inimesi oodanud nii Pirita kui ka Pikakari randades. Just nendele randadele on ainukestena Tallinnas antud ökomärk „Sinilipp“

Suvised keskkonnahariduslikud ettevõtmised toimuvad tänavu koostöös Pernova Hariduskeskusega projekti “Teavituskampaania - Hoia Merd!” raames ning Keskkonnainvesteeringute keskuse ning Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti toel. Näituse ning rannapargi maastikumängude loomisele on kaasa aidanud OÜ Pult, sisuloomega tegelesid Pernova Loodusmaja õpetajad. Projekt toimub juba kolmandat aastat ning esmakordselt on teavituskampaania laienenud Pärnust Tallinnasse ja Kuressaarde.