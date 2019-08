Kesklinn sai rahvast tulvil võrkpalliplatsi

Nõmme spordikeskus saab korras välibasseinid, Põhja-Tallinn ekstreem-spordiväljaku ja kesklinna tuleb spordipark.

Mustamäe humanitaargümnaasium (Tammsaare tee 147c) saab tänavu sügisel kaua oodatud oma staadioni. Ehitus on alanud ja eelmise kuu lõpus käis tööde käiguga tutvumas ka abilinnapea Vadim Belobrovtsev.



Staadioni jooksuringil on kolm terves pikkuses rada. Ühele jooksuringi küljele tuleb kaks lisarada ja kõigi viie raja pikendused, nii et kokku saadakse viis 120 meetri pikkust sirget rada. Jooksuradade kõrvale tehakse eraldi hoovõturada, mille mõlemas otsas asuvad kaugushüppekastid. Hoovõturaja äärde paigaldatakse ka 20 pinki.



Jooksuringi sisse jäävad jalgpalli-, võrkpalli- ja korvpalliväljak. Korvpalliväljaku juurde paigaldatakse rööbaspuud, kangid, poom ja muu võimlemisinventar. Jalgpalliväljak kaetakse kunstmurukattega, jooksu- ja hoovõturajad ning ülejäänud pallimänguväljakud tartaankattega. Ümber staadioni rajatakse vaba kujuga puukoorekattega krossijooksurada. Kinnistu kagunurka on planeeritud väike asfalteeritud ala, kuhu paigaldatakse betoonist lauatenniselauad.



Mustamäe linnaosa vanema Lauri Laatsi sõnul on kool oma staadioni oodanud juba ligi 15 aastat. "Mul on väga hea meel nii Mustamäe humanitaargümnaasiumi rahva pärast kui ka selle üle, et meie linnaosa sportimisvõimalused paranevad veelgi," ütles Laats.



Linn andis staadioni ehituseks ühtekokku miljon eurot. Selle projekteeris Avaste Arhitektuuribüroo OÜ ja ehitab AS YIT Eesti.



Koolid väga huvitatud



Rahumäe põhikooli minijalgpalliväljaku ehitus on kavandatud 2020. aastaks, kuid projekteerimisleping on juba sõlmitud. Samuti on töös Mustjõe gümnaasiumi uuendamise projekt, mille käigus remonditakse ka staadion. Aasta lõpuks valmib Saksa gümnaasiumi remonditud õppehoone ja koos sellega saab korda ka kooli staadion. Järgmisel aastal valmib Tondi põhikooli uus hoone, mille juurde ehitatakse uus spordiväljak.

1. augustil avati kunagisel lastestaadionil Tallinna linna, Tallinna võrkpalliklubi, kinnisvaraarendaja Metro Capitali ja Eesti võrkpalliliidu koostöös rannavõrkpalli keskus Metro Capital Arena. Keskust, kus on kuus rannavõrkpalli väljakut, hakkab haldama linna spordi- ja noorsooamet koostöös Tallinna võrkpalliklubiga. Samas saab mängida korvpalli ja lauatennist ning territooriumile on rajatud ka kogukonnaaed.



Tallinna võrkpalliklubi noortetöö juhi Rando Ringmetsa kinnitusel on uus koht väga vajalik, sest eelmises enam treenida ei saa. "Siin on väljakud ilusamad ja õhtuti on need rahvast tulvil," kinnitas ta. "Praegu on siin nii, et kes tahab, see tuleb ja teeb, aga kevadest läheb tõsiseks tööks. Siis algavad siin plaanilised treeningud, nii et päris suvalisel ajal sisse astuda ja tasuta võrkpalli mängida enam ei saa. Tõenäoliselt jäävad aga ka sellised ajad, kui kõik soovijad saavad tulla tasuta mängima."



Noortesport areneb Ringmetsa kinnitusel Tallinnas paremuse suunas. "Võrkpallitrenni tulla soovijaid rohkem, kui me vastu võtta saame," rääkis ta. "Puuduseks on vast see, et noored tegelevad väga paljude asjadega korraga ja mingile spordialale pühendumiseks aega ei jää."



Abilinnapea Belobrovtsevi sõnul jääb lastestaadioni ala sellisel kujul kasutusse vaid mõneks aastaks. "Kavandame staadionile jäädavamat uut nägu," ütles Belobrovtsev. "See koosneb multifunktsionaalsest ja eri vanuserühmadele mõeldud spordipargist ja vaba aja alast, kus oleksid tulevikus võimalused harrastada nii traditsioonilisi spordialasid ja tänavasporti kui ka niisama mõnusalt oma aega veeta. Ümbruskonnas on aktiivne kogukond ja palju haridusasutusi, mis on staadioniala väljaarendamisest väga huvitatud."



Noorte enda ettepanekud



Nõmme spordikeskuses (Külmallika 15a) saavad oktoobriks korda välibasseinid, neile tuleb uus kate ja veekäitlusseade. Samuti vahetatakse välja kogu terrassi osa, mis basseine ümbritseb. Ehitab Basseinimester OÜ ja töö läheb maksma 231 500 eurot. Planeeritud on ka Võidujooksu 8 asuva jalgpalliväljaku kunstkatte vahetus, kuid praegu ei ole veel otsustatud, millal tööga alustatakse.



Ühtlasi said Kuristiku gümnaasium, Läänemere gümnaasium, Laagna gümnaasium, Merivälja kool, Kunstigümnaasium, Südalinna kool, 32. keskkool ja Pääsküla kool liikuma kutsuva kooli programmi raames kokku 200 000 eurot liikumisvahendite muretsemiseks.



Koplis (Kopli 98) saab augusti keskpaigas valmis uus skatepark. Rajatakse kaks eraldi sõiduala, millest üks on pigem algajatele ja teine kogenud sõitjatele. Uus skatepark rajatakse vana rulaplatsi asemele, mis tuli demonteerida, sest oli muutunud kasutajatele ohtlikuks. Vana rulapark rajati enam kui 13 aastat tagasi ja oli aktiivselt kasutuses kuni 2016. aastani.



Abilinnapea Belobrovtsevi sõnul saavad Põhja-Tallinna noored varsti taas võimaluse ekstreemspordialadega tõsiselt tegeleda. "Mul on hea meel, et nüüd saab ka see piirkond suurepärase ekstreemspordiväljaku," ütles ta. "Kõigis teistes linnaosades on ühel või teisel kujul sellised väljakud olemas, nüüd on linn kustutanud oma võla ka Põhja-Tallinna noorte harrastajate ees."



Uue skatepargi rajamine erineb mitmete eelmiste selliste parkide rajamisest selle poolest, et enne töödega alustamist peeti nõu noorte ekstreemspordihuvilistega ja ehitamisel arvestatakse nende ettepanekutega. "Andsime kõigile noortele võimaluse saata oma ettepanekud tulevase ekstreempargi kohta," lausus Põhja-Tallinna linnaosa valitsuse koolinoorsootöötaja Kaia Kask.



Tulevase pargi pindala on ligi 1550 m2 ja see ehitatakse arvestusega, et korraga saab parki kasutada kuni 50 inimest. Ehitab OÜ Skatepargid ja koos asfaltkatte uuendamisega läheb park maksma 84 015 eurot.

Korda saab ka Stroomi ranna peremänguväljak



Mänguväljakute juurde tuleb mitu prügikasti, nii saavad lapsed sorteerimisega täiskasvanutele eeskuju näidata.



Stroomi ranna peremänguväljakul vahetatakse kaheksast mängualast kuuel välja oma aja ära elanud mängu- ja treeningvahendid. Väljakud saavad uue sõelutud liiva ja selle alla paigaldatakse geotekstiil, mis eraldab liiva allpool asuvast pinnasest. Vahetatakse välja ka suurematele lastele ja täiskasvanutele mõeldud vanad trenažöörid.



Mängualade juurde paigaldatakse jäätmete liigiti kogumise prügikastid, kuhu saab panna eraldi biolagunevat, pakendi- ja segaprügi. "Jäätmete liigiti kogumise prügikastid pannakse mängualade juurde just selleks, et lapsed harjuksid keskkonnasõbralikult käituma ja saaksid anda head eeskuju ka täiskasvanutele," selgitas Põhja-Tallinna linnaosa avalike suhete nõunik Maksim Rogalski. Stroomi mänguväljaku uuendamiseks on selle aasta eelarves ette nähtud ligikaudu 200 000 eurot.



Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti peaspetsialisti Anete Tammeveski sõnul loodetakse tänavu valmis saada peremänguväljak Nõmmel Vabaduse pargis. Tööd tehakse ka Männi pargi peremänguväljaku ja Tanuma tänava mänguväljaku juures. Erilise tähelepanu all on tänavu Mustamäe mänguväljakud, mille vanad ja katkised atraktsioonid vahetatakse uute vastu. Tingimuseks on see, et lapsed saaksid seal ka edaspidi samu mänge mängida. Laste mänguväljakute rajamiseks ja hooldamiseks on tänavuses linnaeelarves kokku ette nähtud 1,235 miljonit eurot.