Kesklinna lasteaedades on õppeaasta eel puudu tosin töötajat

"Kesklinna lasteaedades on kokku üle poole tuhande õpetaja ja abiõpetaja koha. Enne uue õppeaasta algust on mitme lasteaia juhid kurtnud töötajate leidmise raskuse üle," ütles Kesklinna vanem Vladimir Svet.

Tallinna Kesklinna 25 lasteaiast seitsmes on uue õppeaasta eel täitmata kokku 12 töökohta, neist pooled on täistööajaga õpetaja ametikohad.

"Jutt käib nii kõrgharitud õpetajatest kui ka abiõpetajatest. Loodame, et lisatähelepanu sellele probleemile aitab leida nendele kohtadele õigeid inimesi ja Kesklinna lasteaiad saavad uut õppeaastat alustada komplekteeritud koosseisus," selgitas Svet.

Kesklinna valitsus koondas linnaosa kõigi lasteaedade personalivajaduse, et levitada seda infot Kesklinna ajalehe, veebilehe ja Facebooki kaudu. Töötajaid otsib seitse lasteaeda, kus on kokku 12 vakantset kohta. Puudu on kuus õpetajat, kellest üht vajatakse puhkusel olija asendajaks. Samuti otsivad Kesklinna lasteaiad viit abiõpetajat ja üht lasteaia perenaist. Täpsem info personalivajaduse ja kontaktandmetega on lisatud tabelis.

Kesklinna 25 munitsipaallasteaias käib kokku 3138 mudilast ning töötab 540 õpetajat ja õpetaja abi.