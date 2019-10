Kesklinna linnaosakogu toetas alkoholimüügi piirangute kehtestamist

Tallinna Kesklinna linnaosakogu andis heakskiidu Tallinna linna poolt kavandatavatele alkoholimüügi piirangutele.

„Hiline alkoholimüük on lisaks Vanalinnale probleemiks paljudes Kesklinna kohtades, näiteks Tatari asumis, kus on suur baaride ja muude lõbustusasutuste kontsentratsioon. Samuti on mureks olukorrad, kus koolide juures asuva alkoholipoe kliendid hakkavad tänavatel alkoholi tarbima, nt on aeg ajalt sellist pilti näha Prantsuse Lütseumi juures,“ ütles Kesklinna vanem Vladimir Svet.

Tema sõnul alkoholimüügi ajalised piirangud on paraku tänaseks üks tõhus meede, mida olukorra parandamiseks peaks rakendama ning sellele otsusele eelnenud aastad koostööd kohalike elanike, politsei, baaride ja ööklubide omanikega. „Arvestades sellega, kui palju väljakutseid saab politsei regulaarselt seoses vanalinnas aset leidvate korrarikkumistega, tuleb nentida, et olukord pole eriti paremaks läinud,“ lisas Svet.

Politsei- ja Piirivalveameti hinnangul kaasnevad meelelahutusasutustes alkohoolsete jookide liigtarbimisega avaliku korra probleemid, mis praktikast nähtuvalt on kestnud aastaid. Alkoholijoobes inimesed rikuvad avalikku korda või langevad ise erinevate süütegude ohvriks. Politsei tegeleb küll olukorra tagajärgedega, kuid probleemide vähendamiseks ja ennetamiseks tuleb rakendada täiendavaid abinõusid.

Tallinnal on kavas lubada alkoholimüüki meelelahutusasutustes tööpäevale eelneval ööl kella 02.00-ni ja puhkepäevale eelneval ööl kella 03.00-ni. Alkoholi müügiaega on kavas lühendada alates 2020. aasta juunist, et ettevõtjatel oleks piisav aeg oma tegevuste ümber korraldamiseks. Korrakaitseseadusest tulenevalt ei kehtiks piirangud uusaastaööl, ööl vastu 25. veebruari ja 24. juunit.

Lisaks on kavandatud senise abinõu muutmist selliselt, et alkoholi jaemüük ei ole lubatud alkoholikauplustes, mille sissepääs asub vähem kui 150 m kaugusel lasteasutusest.