Kesklinna valitsus kutsub tunnustama õpetajaabisid

Tallinna Kesklinna lasteaedades töötavate õpetajaabide motivatsioonipäeval kutsus linnaosa vanem üles tunnustama õpetajate päeval lisaks pedagoogidele ka õpetajaabide tehtavat tööd.

Tänase Kesklinna lasteaedade õpetajaabide motivatsioonipäeva kinos Artis avas haridusminister Mailis Reps, kelle sõnul on ootused õpetajaabidele aina kasvanud, samas kui ameti sisust saadakse aru erinevalt.

"Teie töö ei tähenda enam kaugeltki ainult seda, et lapsed oleksid toidetud ja toad puhtad, vaid üha enam oodatakse teilt ka õpetajate abistamist, toe pakkumist erivajadustega lastele ja, nagu oma kogemustest tean, tihti ka lapse hommikuste pisarate pühkimist. Kõik, kes on lasteaiaga kokkupuutes, teavad teie fantastilist tööd ja hindavad seda," pöördus minister Reps motivatsioonipäeval osalenud sadakonna õpetajaabi poole.

Kesklinna vanem Vladimir Svet soovis, et lasteasutuste abipersonali tööd vääriliselt tunnustataks. "Tore, et tänasele sarnased tänu- ja motivatsiooniüritused on meie linnaosas muutumas traditsiooniliseks. Peale selle kutsun üles kõiki inimesi, kes kavatsevad reedel viia õpetajate päeva puhul lasteaeda lillekimbu, kinkima vähemalt ühe õie ka õpetajaabile," sõnas Svet.

Tänane motivatsioonipäev kinos Artis oli sisukas ja innustav, leidsid osalejad ise. Haridus- ja teadusminister Mailis Repsi ning Kesklinna vanema Vladimir Sveti avasõnade järel kuulati Maili Liinevi loengut "Õpetajaabi roll rühmas". MTÜ Hooling koolitaja ja superviisor Liinev osundas loengus võimalustele, kuidas ennast tööl hoida, leida päevas kohti eneselaadimiseks ning ammutada jõudu teadmisest, et õpetajaabi roll on asendamatu ja oluline. Päeva teises pooles vaatasid lasteaednikud hiljuti kinodesse jõudnud filmi "Astrid Lindgreni rääkimata lugu".