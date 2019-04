Kesklinna vanem: lahingõppus ei sobi pühade ajale

Tallinna Kesklinna vanem Vladimir Svet pöördus Kaitseliidu ülema Meelis Kiili poole palvega lükata edasi eelolevaks nädalavahetuseks kavandatud õppus Magasini tänaval.

"Magasini tänava elanikud on häiritud oma kodu lähistel toimunud mürarohketest kaitseväe õppustest, veelgi enam aga sellest, et sarnased õppused on kavandatud ka eelolevaks pühadeajaks. Kuna niisugune ettevõtmine ei sobi kuidagi kokku praeguse vaikse nädala ja eesseisvate pühadega, siis palusin Kaitseliidul seekordne õppus edasi lükata. Loodan, et edaspidiseks suudame leida vastuvõetava lahenduse nii Kaitseliidu eesmärkide täitmise kui ka Kesklinna elanikele rahuliku elukeskkonna tagamise seisukohalt," selgitas Kesklinna vanem Svet.

Varem on kaitsejõudude linnalahingu harjutusi Magasini tänaval endise Tallinna vangla territooriumil korraldatud selle aasta märtsis ja aprilli alguses. Kaitseliit soovis sarnase õppuse korraldada ka eeloleval nädalavahetusel 20.-21. aprillini, mis aga langeb kokku ülestõusmispühade ja sellele eelneva vaikse nädalaga.