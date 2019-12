Kesklinna vanem: Vabaduse väljaku ilutulestik oli, on ja jääb

Kesklinna vanem Vladimir Svet lükkas ümber ajakirjandusse jõudnud vääriti arusaamised ja kuuldused, nagu võiks eeloleva aastavahetuse ilutulestik Vabaduse väljakul jääda üldse viimaseks ja selle asemel saavad uut aastat vastu võtma tulnud inimesed tulevikus näha lasersõud või midagi muud alternatiivset.

"Meil ei ole plaanis Vabaduse väljaku ilutulestikust loobuda," ütles Svet. "See ilutulestik on väärikas šõu, mis paneb punkti vanale aastale ja sümboliseerib uue aasta algust. Linna kesksele ilutulestikule asendust leida on üpris keeruline ja minu arvates jääbki see meil toimuma."

Svet tõi välja kaks peamist argumenti, miks Vabaduse väljaku ilutulestiku traditsioon peab ja saab jätkuda. Esiteks käib ilutulestikku vaatamas väga palju inimesi ja nende inimeste sooviga ilutulestikku vaadata tuleb arvestada. Sveti andmeil võttis näiteks eelmisel aastal Vabaduse väljakul ja selle ümbruses uut aastat vastu ligikaudu 20 000 inimest. "Kindlasti pakub kvaliteetne ja lühikese kestvusega ilutulestik paljudele inimestele rõõmu," ütles Svet. Teiseks on Vabaduse väljaku suure ilutulestiku puhul turvalisus tagatud ja see toimub elurajoonidest eemal. Ilutulestikku korraldavad oma ala profid ja sellega ei kaasne omaalgatuslike ilutulestikele iseloomulikke probleeme nagu traumad, põlengud, stressis lemmikloomad ja koristamata jäätmed.

Samas ütles Svet, et Kesklinna linnaosavalitsus on Vabaduse väljaku ilutulestiku asjus headele ja konkreetsetele ettepanekutele alati avatud. "Ettepaneku tegijad peavad seejuures aga arvestama ühe tingimusega," lisas Svet. "Selleks, et üldse hakata kaaluma ilutulestikku asendamist millegi muuga, peab see miski looma peomeeleolu sama paljudele inimestele kui ilutulestik."

Kõik teised Tallinna linnaosad peale Kesklinna on ilutulestiku korraldamisest kas loobunud või pole seda kunagi korraldanudki.

Kesklinna valitsus kutsub juba kolmandat aastat järjest linnaelanikke üles loobuma eraviisilistest ilutulestikest ja soovitab selle asemele annetada raha Tallinna lastehaigla toetusfondile laste reanimobiili ostmiseks.