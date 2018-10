Kettagolfiväljak kolib Nõmmelt Kesklinna

Tallinnas Nõmme linnaosas väga populaarseks muutunud kettagolfi saab uuel aastal mängida Kesklinna piiresse jääva Ülemiste järve äärses metsas.

Riigi keskkonnaamet otsustas looduskaitselistel põhjustel Nõmme-Mustamäe maastikukaitsealal Hüppemäe metsas asuva kettagolfiraja sulgeda, kuid selle ala harrastajatele jääb võimalus mängida edaspidi üsna lähedale rajataval väljakul Viljandi maantee ja Ülemiste järve vahelises metsas.

Tervislik hobi värske õhu käes

"Discgolf on arenev ja populaarsust koguv spordiala ning meil on hea meel, et seda saab hakata harrastama just kohas, kus on olemas nii sobivad keskkonnatingimused, puhas õhk kui ka muud sportimisvõimalused Järve terviseraja näol. Uuele spordiväljakule tagatakse ka mugav ligipääs, sest praegu on rajamisel Viljandi maantee kergliiklustee. Kuna plaanis on välja ehitada discgolfirajad nii algajatele kui edasijõudnutele, siis võime juba tuleval aastal kutsuda seda ala harrastama nii suuri kui väikeseid," ütles Kesklinna vanem Vladimir Svet.

Kõigile tallinlastele ligipääsetavas kohas

Nõmme linnaosa vanema Grete Šillise sõnul on tal ja loodetavasti ka teistel nõmmelastel hea meel, et nende armastatud spordirajatis ei liigu neist kaugele. "Mõistagi peame uute spordialade arendamisel lähtuma ka nende keskkonnamõjudest ning tagama meie looduskeskkonna puutumatuse. Uus koht discgolfiväljakule, mis on igati loodussõbralik ja leidnud Tallinna keskkonnaameti heakskiidu, annab meie linnaosa ja ka terve linna elanikele endiselt hea võimaluse seda ala harrastamas käia," lisas Šillis.

Järgmise sammuna hakkavad linnaosavalitsused kavandama Viljandi maantee äärde kettagolfiradasid koostöös Eesti Discgolfi liiduga.