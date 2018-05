Kevadhooaja viimane kepikõnni välitreening toimub Kakumäe rannapargis

Teisipäeval, 22. mail kell 19.00 toimub Haaberstis kevadhooaja viimane kepikõnni välitreening. Treening toimub Kakumäe rannapargis. Kogunemine Kakumäe ranna korvpalliplatsil.

Haabersti linnaosa vanem Marek Jürgensoni sõnul on Haaberstis väga head kodulähedased võimalused tervisespordiga tegelemiseks. "Välitreeningud annavad elanikele võimaluse erinevaid harrastusi ühiselt proovida ning leida endale uusi mõtte- ja treeningkaaslasi," ütles Jürgenson.

"Käimistreening on hea liikumisviis kõigile, kes ei saa või ei armasta joosta, sest käimine ei põruta jalgu. Aktiivse elustiili kasuks otsustamine mõjutab tervist positiivselt väga mitmel moel. See ei hoia pelgalt heas vormis, vaid pikendab ka eluiga ning parendab selle kvaliteeti. Füüsiline aktiivsus aitab eemale peletada haigusi ja on üks võimsamaid meeleolu parandajaid," jätkas linnaosavanem.

Kepikõnni treening algab soojendusvõimlemisega. Seejärel on ühine kepikõnd terviserajal kombineerituna mitmesuguste harjutustega. Treening lõppeb lõdvestus- ja venitusharjutustega. Treening sobib nii algajaile kui ka edasijõudnutele, võimalik on küsida treenerilt nõu õige kepikõnnitehnika omandamiseks.

Kohapeal on võimalus tasuta laenutada uusi BungyPump treeningkeppe. BungyPump treeningkeppidesse sisseehitatud suspensiooni tõttu on need õlgadele ja küünarnukkidele oluliselt leebemad kui tavalised kõnnikepid. Lisaks sellele on treeningkeppides ka 1,8- kuni 10-kilone vasturaskus, mis kõndimise ajal treenib ülakeha parendades lihaste tugevust ja vastupidavust.

Tule ja veeda tervislik õhtupoolik liikudes ja viime kepikõnni BungyPump treeningeppidega uuele tasemele.

Kepikõnni välitreening on osalejatele tasuta.