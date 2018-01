KGB muuseum kutsub sünnipäeva-ekskursioonidele

Viru hotelli 23. korrusel asuv KGB muuseum tähistab sel laupäeval, 13. jaanuaril 7. sünnipäeva ja kutsub linnaelanikke tasuta ekskursioonidele. Ühtlasi kogub hotell inimestele alles jäänud Viruga seotud esemeid, fotosid, tubades olnud mööblit ja valgusteid.

Viru hotell kutsub KGB muuseumi sünnipäeval eelregistreerumisega ekskursioonidele - meeleolukale rännakule, mis muudab aru­saa­da­vaks ja käe­ga­kat­su­ta­vaks nõukogude aja kaks erinevat paral­leel­maa­ilma. Samas kogub muuseum Viru hotelliga seotud fotosid, lugusid ja esemeid.

"Hotellimuuseum on üks suur lugude varamu. Meie giidid kuulevad iga päev uusi lugusid külastajatelt - paljudel, eriti Soome külastajatel meenuvad tõsielulised seigad KGB-st ja pealtkuulamisest," räägib muusemi vanemgiid Pavel Bazarov. Ta toob näite, kuidas üks Soome paar oli omal ajal hotellituppa sattudes imestanud kahe eraldi voodi üle ja sellest ka omavahel rääkinud. Hetk hiljem koputati uksele ja pakuti suure voodiga tuba.

KGB muuseum on saanud suurt tähelepanu ka rahvusvahelises meedias - seda on kajastanud üle 300 välismaise meediakanali. Muuseum on võitnud Tallinna turismiteo auhinna ning Tripadvisor on valinud muuseumi Eesti muuseumide TOP-is kuuendale kohale.

Kõige rariteetsemaks museaaliks peab muusemi vanemgiid Pavel hotelli oma töötajate lojaalsuse kontrollimiseks mõeldud rahakotti. Tema sõnul on muuseumis olemas ka punane nuppudeta telefon, mis oli otseliin KGB peakontorisse Pagari tänaval.

"Viimase aasta jooksul oleme kogunud juurde ajaloolisi fotosid Viru hotelli elust-olust, sisustusest, varieteest, suured tänud kuuluvad siin Gustav Germanile, Enn Kesale ja Janek Mäggile," märgib giid.

"Esemeid, mis hotelli ajalooga seotud leiavad meieni tee harvem, ent me ei ole ka varem teinud vastavat üleskutset. Läbi õnneliku kokkusattumuse jõudsid aga eile KGB muuseumisse kaks algupärast fuajee nahast tumbat ning 1980ndate lõpu televiisor. Esemed kinkis muuseumile hotelli pikaaegne töötaja Katrin Kalde," räägib Bazarov.

"Oleme huvitatud Viru hotelli erinevatest materjalidest - fotod, slaidid, esemed, aga ka tubade sisustusega seotud mööbliesemetest, lampidest ja muust sellisest," lisab muuseumi giid.

KGB muuseumi on külastanud kokku 230 000 inimest. Muuseumis töötab viis talendikat giidi, kes juhatavad külastajad läbi hotelli legendaarse loo ja KGB salajaste toimetuste nõukogude aja argipäeva.

Sel laupäeval saab muuseumis külastada tasuta ekskursioone. Kell 10:00 soome keeles, kell 11:30 inglise keeles, kell 14:30 vene keeles ning kell 16:00 ja 17:30 eesti keeles.

Vajalik eelregistreerimine telefoni +372 6809300 või e-posti viru.reservation@sok.fi teel, sest kohtade arv on piiratud ning otse kohapeale tulles ei pruugi kohti jaguda.