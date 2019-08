Kihutajate tabamine on tänavu kasvanud pea 40 protsenti

Kui möödunud aasta esimese seitsme kuuga tabasid korrakaitsjad 18 842 kiiruseületajat, siis tänavu sama ajaga on see arv koguni 32 053.

Politsei on tänavu olnud väga edukas kiiruseületajate tabamisel, tuvastades neid mullusest ligi 40 protsenti rohkem, vahendas BNS politsei- ja piirivalveameti andmeid.

Siinkohal on politseinike kinnitusel üheks põhjuseks kiiruskaamerate edukas rakendamine.

Roolijoodikute tabamine on püsinud tänavu mullusel tasemel - kui mullu jäi purjus juhte seitsme kuuga politseinikele vahele 4051, siis tänavu sama ajaga kahe võrra rohkem.

Samas on vähenenud kriminaalses joobes tabatud juhtide arv. Kui mullu oli neid 1543, siis tänavu jaanuarist juulini 1475. Neist narkojoobes tabati mullu 138, tänavu aga 133.